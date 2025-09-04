次第に雲が広がる、急な強い雨や落雷に注意を【これからの天気(4日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、上・中・下越の広い範囲にカミナリ注意報が発表されています。夜遅くまで急な強い雨や落雷に注意してください。
◆9月4日(木)これからの天気
今晴れているところも、次第に雲が広がるでしょう。
上・中・下越では、一部でにわか雨や雷雨となり激しい雨の降ることもありそうです。
佐渡も、夜遅くには雨が降るところがあるでしょう。
◆9月4日(木)の予想最高気温
最高気温は、31～34℃の予想です。3日(水)より2℃前後高く、平年より3～5℃高いでしょう。
日差しが少なくなっても、こまめな水分補給は続けてください。
