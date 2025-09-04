今井翼、海の幸たっぷり“手巻き寿司づくり” 豪華すぎるネタに「お店みたい！」「本格的ですね」と反響
俳優の今井翼（43）が3日、自身のインスタグラムを更新。手巻き寿司を作る様子を披露した。
【写真】「お店みたい！」豪華なネタで本格“手巻き寿司”を作る今井翼
今井は2枚の写真をアップ。酢飯が入った寿司桶と、ネタである「湘南産の生しらす」「いくら」「ウニ」などの海の幸がたっぷりと並べられており、ぜいたくな手巻き寿司を作る過程を紹介している。
この投稿にファンからは「豪華過ぎる〜」「凄い パーティーみたい！」「めちゃくちゃ美味しそう」「お店みたい！」「本格的ですね！」「生しらすもいっぱい」「ファンイベントで振舞って欲しいなぁ」などの声が寄せられている。
