『探偵！ナイトスクープ』（テレビ朝日系）が8月29日に放送され、妖怪大好きな3歳児と、口下手な妖怪の友情が描かれた。

視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する同番組。今回の「優しい妖怪と遊びたい３歳児」は、大阪府の女性（35）から寄せられた次のような依頼だ。

『うちの3歳の息子は妖怪が大好きで、ゲゲゲの鬼太郎の大ファンです。チャンチャンコを着てスリッパを飛ばし、「リモコン下駄！」「霊⽑チャンチャンコー！」と鬼太郎になりきって技を放っています。妖怪図鑑を毎日読んで、たくさんの妖怪の名前を覚えました。最近は妖怪に会いたいと言い出し、夜な夜な「⽬⽟おやじ出てきて〜」と呼び掛けています。でも、当然ながら妖怪は現れません。どうにかしてこの子を楽しく遊んでくれる優しい妖怪に会わせてあげられないでしょうか』

さっそく桂二葉探偵は依頼者の元へ。依頼者の息子は鬼太郎と同じ格好をして、「天井下がり」や「豆腐小僧」などの妖怪を桂探偵に紹介。依頼者は「妖怪図鑑を読み込んで妖怪博士みたいな感じで、名前を覚えていくのがいつもやっている」と話す。

実は番組には、京都府の男性（35）から寄せられた「私は妖怪“びろ〜ん”に魅せられ、妖怪のコスプレイベントに、びろ〜んに扮して参加しています。しかし人と関わるのが苦手な性格もあって全く人気がありません。一度でいいから、子供に愛されてみたい」という、まさに今回の依頼と合致する悩みが届いていた。ビローンという呪文を唱えて仏様に化けようとして失敗した結果、現在の姿になったという「びろ〜ん」。桂探偵は、この妖怪と依頼者の息子を引き合わせることに。

押し入れから登場した「びろ〜ん」。しかし、びろ〜んは元来口下手な性格で、依頼者との間には長い沈黙が流れる。状況を打破するため、桂探偵も猫娘に扮して、サポートする。そして、びろ〜んと共に、依頼者の息子は、バスに乗ったり、川で涼んだり、びろ〜んが描いた妖怪の絵を楽しんだり。びろ〜んは子供との交流で体力を削られていくが、徐々に距離が縮まっていく。

そして、びろ〜んは本物の妖怪たちが住む世界へ誘い込む。そこでは、たくさんの妖怪たちと対面し、一緒にかくれんぼを楽しむ依頼者の息子。びろ〜んも参加し、意外にも「一番隠れるのがうまかった」と桂探偵を驚かせた。

楽しい一日も終わり、びろ〜んとはお別れの時間に。依頼者の息子は「ちょっとギューだけやる？」と最後にハグして、「びろ〜ん、バイバイ」と手を振った。この出会いを経て、びろ〜んは「子供っていいですね」と感じ、婚活を始める決意をした。