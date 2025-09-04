◇ナ・リーグ ドジャース0―3パイレーツ（2025年9月3日 ピッツバーグ）

ドジャースのウィル・スミス捕手（30）が3日（日本時間4日）、敵地でのパイレーツ戦に「3番・捕手」で先発出場。2回の守備で右手甲にファウルチップを受け、3回の第2打席で代打を送られて途中交代した。球団は交代理由を「右手打撲」と発表した。

スミスは初回の第1打席は三ゴロ。捕手としては風邪の症状を訴えて登板を回避した大谷翔平の代役として先発登板した右腕シーハンとバッテリーを組んだが、初回に3番レイノルズに先制ソロを被弾。2回にはマカチェンにもソロ本塁打を被弾した。

アクシデントが起きたのがマカチェンの次打者ゴンザレスの打席だった。カウント1―1からのファウルチップがスミスの右手甲を直撃。右足に隠すように右手を置いていたが、わずかに手が出ていたため直撃を避けられなかった。

2回の守備はプレーを続行したが、3回に代打ラッシングを送られて途中交代となった。

試合後、取材に応じたデーブ・ロバーツ監督は「聞いたところによると、痛みと腫れがある。X線検査を受けたが、骨折はなかったので、それは良いニュースだ。日々の様子を見ていくことになるが、明日彼が出場するのはちょっと想像しにくい」と骨に異常はなかったものの4日（同5日）のパイレーツ戦は欠場させる考えを示した。

マイナーから選手を補充するのかについては「今トレーナーとも話していて、誰かを呼ぶのが妥当かどうかを検討している。まだ決定はしていないが、おそらく誰かを昇格させることになると思う」と説明した。

負傷者リスト（IL）入りの可能性については「できればILに入れる必要はないことを願っている。明日、朝起きて腫れが引いているかを見て、そこで判断だ。彼を失うわけにはいかないが、今後数日でよりはっきりするだろう。とはいえ、万が一に備えて誰かを呼ぶことになると思う」と説明した。

途中出場したラッシングも打席で手にボールが当たってヒヤリとする場面があったが「もちろん心配だったよ。でも無事でよかった。3-1のカウントで振りにいった球も好きではなかった。ただ、結果的に大事には至らなかったから安心している」と説明した。