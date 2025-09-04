庄司浩平がスタイリッシュな“新聞配達員”になりきり「この新聞どちらで契約できますか？」「どんだけカッコいいんすかーwww」 『NYLON JAPAN』web企画に登場
俳優の庄司浩平（25）が4日、自身のSNSを更新。同日に更新された雑誌『NYLON JAPAN』（カエルム）のweb企画「365 ANNIVERSARY」に登場し、新聞配達員になりきったショットを披露した。
【別カット】「この新聞どちらで契約できますか？」新聞配達員ファッションで登場した庄司浩平
庄司は「9月4日は『新聞配達の日』 #365anniversary #caelumjp」のコメントとともに、登場カットを2枚アップした。
この投稿にファンからは「可愛い 朝から幸せありがとうございます」「可愛い配達員すぎる」「前髪ありの浩平くんも爆イケ散らかしてて最高にかっこいいです」「この新聞どちらで契約できますか？」「何やってるんですか！けしからんビジュ」「新聞も好きそうだからピッタリだね！」「どんだけカッコいいんすかーwww」「新聞どころではありません」「大好き詰まっててやばい」「その新聞紙受け取りたい」などのコメントが寄せられている。
「365 ANNIVERSARY」は、「365日、毎日がアニバーサリー」をテーマに、実在する記念日にインスピレーションを得て、ファッションやメイクアップを提案するweb企画で、さまざまな俳優・タレント・モデル・ミュージシャンなどが日替わりで登場している。
