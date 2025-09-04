FWÝ¯Àî¥½¥í¥â¥ó¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤òÊó¹ð¡Ä²£ÉÍFC¡Ö¸òÄÌ°ÂÁ´¤òÅ°Äì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡²£ÉÍFC¤Ï4Æü¡¢FWÝ¯Àî¥½¥í¥â¥ó¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë11»þ20Ê¬º¢¤Ë²£ÉÍ»ÔÊÝÅÚ¥±Ã«¶è¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¤Æ¡¢Ý¯Àî¤Î±¿Å¾¤¹¤ëÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤È¼«Å¾¼Ö¤¬ÀÜ¿¨¤¹¤ë»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁ°¸þ¤Ãó¼Ö¤¬É¬¿Ü¤Î·î¶ËÃó¼Ö¾ì¤«¤é¸åÂà¤Ç½Ð¸Ë¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢ÊâÆ»¤òÁö¹Ô¤¹¤ë¼«Å¾¼Ö¤Ëµ¤ÉÕ¤¼Ö¤òÄä¼Ö¤µ¤»¤ë¤¬¡¢ÊâÆ»¤Ë¸åÉô¤¬¤Ï¤ß½Ð¤ë¡£Áê¼êÊý¤â¼Ö¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¤³¤È¤¬ÃÙ¤ì²óÈò¤·¤¤ì¤º¡¢¾èÍÑ¼Ö¸åÉô¤È¼«Å¾¼Ö¤Îº¸¥Ï¥ó¥É¥ë¤¬ÀÜ¿¨¡×¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ù»¡¤Ø¤Î»ö¸Î¤ÎÆÏ¤±½Ð¡¢¸½¾ì¸¡¾ÚÅù¤Ï¤¹¤Ç¤Ë´°Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢²£ÉÍFC¤Ï¡Öº£²ó¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤ªÁê¼ê¤ÎÊý¤È¤´²ÈÂ²¤Ë¤ÏÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª³Ý¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±Áª¼ê¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤ÎÃí°Õ´µ¯¤ò¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸òÄÌ°ÂÁ´¤òÅ°Äì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë11»þ20Ê¬º¢¤Ë²£ÉÍ»ÔÊÝÅÚ¥±Ã«¶è¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¤Æ¡¢Ý¯Àî¤Î±¿Å¾¤¹¤ëÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤È¼«Å¾¼Ö¤¬ÀÜ¿¨¤¹¤ë»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁ°¸þ¤Ãó¼Ö¤¬É¬¿Ü¤Î·î¶ËÃó¼Ö¾ì¤«¤é¸åÂà¤Ç½Ð¸Ë¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢ÊâÆ»¤òÁö¹Ô¤¹¤ë¼«Å¾¼Ö¤Ëµ¤ÉÕ¤¼Ö¤òÄä¼Ö¤µ¤»¤ë¤¬¡¢ÊâÆ»¤Ë¸åÉô¤¬¤Ï¤ß½Ð¤ë¡£Áê¼êÊý¤â¼Ö¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¤³¤È¤¬ÃÙ¤ì²óÈò¤·¤¤ì¤º¡¢¾èÍÑ¼Ö¸åÉô¤È¼«Å¾¼Ö¤Îº¸¥Ï¥ó¥É¥ë¤¬ÀÜ¿¨¡×¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ù»¡¤Ø¤Î»ö¸Î¤ÎÆÏ¤±½Ð¡¢¸½¾ì¸¡¾ÚÅù¤Ï¤¹¤Ç¤Ë´°Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢²£ÉÍFC¤Ï¡Öº£²ó¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤ªÁê¼ê¤ÎÊý¤È¤´²ÈÂ²¤Ë¤ÏÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª³Ý¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±Áª¼ê¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤ÎÃí°Õ´µ¯¤ò¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸òÄÌ°ÂÁ´¤òÅ°Äì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£