横浜FM、大津高DF村上慶の来季加入内定を発表「感謝の気持ちを忘れずに…」
横浜F・マリノスは4日、熊本県立大津高等学校のDF村上慶が2026シーズンより加入することが内定したことを発表した。
2007年4月11日生まれで現在18歳の村上は、身長182センチメートルのDF。福岡県出身で、アビスパ福岡U−12や同U−15に所属した経歴を持ち、大津高校に進学している。なお、2024年にはU−17日本代表に選出されている。
加入が内定した村上は横浜FMのクラブ公式サイトで以下のようにコメントを発表している。
「このたび、2026シーズンから横浜F・マリノスに加入することになりました、熊本県立大津高等学校の村上慶です。幼い頃からの夢であるプロサッカー選手としてのキャリアを、横浜F・マリノスという歴史あるクラブでスタートできることをうれしく思います。今の自分があるのはこれまで支えてくれた家族、監督、コーチ、そしてこれまで共に練習してきたチームメイトのおかげです。これまで支えてくださった方々への感謝の気持ちを忘れずに、1日でも早く横浜F・マリノスの勝利に貢献できるように頑張ります。横浜F・マリノスに関わるすべての皆さま、どうぞよろしくお願いいたします」
2007年4月11日生まれで現在18歳の村上は、身長182センチメートルのDF。福岡県出身で、アビスパ福岡U−12や同U−15に所属した経歴を持ち、大津高校に進学している。なお、2024年にはU−17日本代表に選出されている。
加入が内定した村上は横浜FMのクラブ公式サイトで以下のようにコメントを発表している。