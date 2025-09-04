【THE ART OF天使のたまご 増補改訂復刻版】 10月10日発売予定 価格：4,950円

徳間書店はムック「THE ART OF天使のたまご 増補改訂復刻版」を10月10日に発売する。価格は4,950円。

「天使のたまご」は、1985年に発売されたOVA。原案、監督、脚本を押井守氏が担当、キャラクターや世界観、様々なオブジェクト、イメージポスターを天野喜孝氏が担当している。非常に独特な世界を生み出し、物語の解釈も様々な強いインパクトのある作品を生み出した。現在でもファンが語り継ぐ作品である。

「THE ART OF天使のたまご」はこのOVAのムック本。オリジナルイラスト、フィルムメイキングなどを収録した「THE ART OF天使のたまご」は1986年に発売された。さらに2004年に「THE ART OF 天使のたまご 増補改訂版」として天野喜孝のイメージボードを80ページ加え発売されており、今回は2004年版の復刻となる。