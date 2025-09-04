桃井かおり、庭で採れたパクチー使った手料理披露「彩りが綺麗」「いくらでも食べられそう」の声
【モデルプレス＝2025/09/04】女優の桃井かおりが4日、自身のInstagramを更新。庭で採れたパクチーを使った手料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】桃井かおり「美味しそう」と話題 パクチー使った豪快手料理
桃井は「庭のパクチが豊作」（原文ママ）とつづり、「本日ビーフンのはずがまた春雨だったようで、チャプチェになったよう」とユーモアたっぷりに手料理を公開。パクチーや腸詰め、ニンニクなどがたっぷりと入ったチャプチェを、個性的なデザインの皿に盛り付けている。
この投稿に、ファンからは「料理上手ですね」「彩りが綺麗」「美味しそう」「豪快な盛り付けが桃井さんらしい」「お皿も素敵」「いくらでも食べられそう」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】桃井かおり「美味しそう」と話題 パクチー使った豪快手料理
◆桃井かおり、パクチー使った手料理披露
桃井は「庭のパクチが豊作」（原文ママ）とつづり、「本日ビーフンのはずがまた春雨だったようで、チャプチェになったよう」とユーモアたっぷりに手料理を公開。パクチーや腸詰め、ニンニクなどがたっぷりと入ったチャプチェを、個性的なデザインの皿に盛り付けている。
この投稿に、ファンからは「料理上手ですね」「彩りが綺麗」「美味しそう」「豪快な盛り付けが桃井さんらしい」「お皿も素敵」「いくらでも食べられそう」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】