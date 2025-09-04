ホンダ「新型プレリュード」発売！ 24年ぶり復活の「スペシャリティカー」に精悍「“エアロ”カスタムモデル」登場！ スポーティさ強調するホンダアクセス「Sports Style」カスタムパーツに注目

新型プレリュードのスポーティさを際立てるアイテムが勢ぞろい

ホンダのグループ会社 ホンダアクセスは2025年9月4日、同日に発表された新型「プレリュード」向けの純正アクセサリーを発表しました。

翌9月5日より発売します。

【画像】超カッコいい！ これがホンダ「新型プレリュード」の「カスタムモデル」です！ 画像で見る（30枚以上）

24年ぶりの復活で話題を集める新型プレリュードに対し、専用エアロパーツなどさまざまなアイテムが用意されました。

24年ぶりに復活した新型「プレリュード」を彩るカスタムアイテム「Sports Style」とは

プレリュードは1978年に初代が登場し、これまで5世代にわたって発売されてきた2ドアスペシャリティクーペです。

なかでも2代目（1982年〜1987年）や3代目（1987年〜1991年）は、若者などから「デートカー」として絶大な支持を集めるヒット作となりました。

その後クーペ車人気が衰退したことなどから、2001年で一度絶版になっていましたが、今回ほぼ四半世紀ぶりにネーミングを復活させました。

6代目となる新型プレリュードは、大空を自由に飛べるグライダーが優雅に滑空するような高揚感と、非日常のときめきを感じさせるクルマを目指し、グランドコンセプト「UNLIMITED GLIDE（アンリミテッド グライド）〜どこまでも行きたくなる気持ちよさ×非日常のときめき〜」を掲げています。

ホンダ独自のハイブリッドシステム「e：HEV（イーエイチイーブイ）」をさらに進化させ、歴代モデル同様の「操る喜び」を継承しながら、環境性能や日常での使い勝手も追求した電動化時代の新しい「スペシャリティスポーツ」として誕生しました。

ホンダアクセスでは、新型プレリュードのグランドコンセプトをベースに、純正アクセサリーの開発に際し「UNLIMITED GLIDE PLUS SPORTS ESSENCE（アンリミテッド グライド プラス スポーツエッセンス）」をテーマに設定。

よりスポーティテイストを高めるエクステリア（外観）アイテムと、スペシャリティスポーツに相応しい上級感を演出するインテリア（内装）アイテム、さらに永く愛用できるためのユーティリティアイテムを用意しました。

外観では、新型プレリュードのスポーティなデザインをさらに際立てたコーディネートスタイル「Sports Style」を提案します。

エアロパーツは、グライダーの翼をイメージさせる立体造形の「テールゲートスポイラー」と、ボディ同色およびブラックでのコーディネートでワイドスタンスを強調する「フロントロアスカート」を設定しました。

あわせて、ブレードタイプのスポークデザインと切削パターンを組み合わせた19インチアルミホイール「MS-051」も用意されます。

このほか「フロントグリルモールディング」や、ブラックの「Prelude（プレリュード）」エンブレムにあわせた「ブラックエンブレム」、ベルリナブラックの「ドアミラーカバー」などを設定しました。

内装には各種LEDイルミネーションアイテムを用意し、上級感を演出します。

LED発光のPreludeロゴが浮かび上がる「パターンプロジェクター」と「サイドステップガーニッシュ」のほか、「フットライト＆シートアンダーライト」「センターコンソールボックス＆ドリンクホルダーイルミネーション」などがあります。

ユーティリティアイテムには、新型プレリュードで採用された「フラッシュアウターハンドル」の特徴的なドアハンドル形状にあわせた「ドアハンドルプロテクションフィルム」のほか、「ラゲッジトレー」、荷室の防犯性を高める「パーセルカバー」などを揃えます。

※ ※ ※

新型プレリュード純正アクセサリーの価格（消費税込み）は、テールゲートスポイラー 7万1500円、フロントロアスカート 5万5000円〜5万8300円、アルミホイール MS-051 4万9500円（1本）などとなっています。