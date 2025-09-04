みずみずしさ、冷凍効率、収納力。すべてが揃った大容量モデル【東芝】の冷蔵庫がAmazonに登場中‼
摘みたての鮮度を、キッチンで。うるおい冷気でおいしさ長持ち【東芝】の冷蔵庫がAmazonに登場!
東芝の冷蔵庫は、うるおい冷気で食材の乾燥を防ぎ、風味と食感をキープする「うるおい冷蔵室」を搭載した、大容量のスタンダード冷蔵庫。庫内の湿度を保ち、しっとりとした保存環境を実現する。
野菜室には、エチレン分解機能とツイン冷却による低温高湿度冷気を採用。収穫したてのようなみずみずしさとおいしさが長持ちする。野菜室がまんなかに配置されているため、出し入れがしやすく、キッチンでの動線も快適。
冷凍室は「切り替え冷凍室」と「オートパワフル冷凍室」を備え、用途に応じて使い分けが可能。野菜そのまま冷凍にも対応し、下ゆでの手間なく保存できる。
見やすく探しやすい2段式のチルド構造や、スムーズな収納設計で、日々の調理を効率化。一人暮らしからファミリーまで、幅広いライフスタイルに対応する高機能モデル。
