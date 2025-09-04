男の香りトレンドが激変中！「男らしさ」から「透明感」へ、プラウドメンから新香調フレグランスが登場
強すぎる香水は敬遠されがちだが、無臭というのも何か物足りない。そんな絶妙なバランスを追求し続けるビジネスツールブランド「PROUDMEN.(プラウドメン)」から、この秋、新香調の「スーツリフレッシャー」と「グルーミングバーム」が登場した。キーワードは「透明感」と「さりげなさ」。まさに今の時代が求める、新しい男性像を体現する香りだ。
【画像】年代別 気になる・纏いたい香調は？
■時代は「男らしさ」から「透明感」へ
興味深いデータがある。プラウドメンが実施した調査によると、男性が纏いたい香りのトレンドが大きく変わってきているという。
従来の「男らしさ」を強調する香りから、透明感や柔らかさといったニュートラルな香調へ。また、香りを纏う理由においては、“自分のため”という嗜好が定着する一方で、“相手にどう映るか”をより重視する傾向が顕著に表れている。
そんな時代の空気を読み取って生まれたのが、新香調「クリア・リネンの香り」だ。清々しく澄み切ったクリーン・シトラスに、優しく洗練されたウッディ・ムスクが加わり、ビジネスシーンに溶け込む香り。エッセンシャルオイルを独自にブレンド配合することで、トップノートからラストノートまで、時間の経過とともに香りが変化が楽しめる。
■スーツリフレッシャーで、一日中さわやかに
まず紹介するのが、衣類用消臭フレグランス「スーツリフレッシャー クリア・リネン」(200ミリリットル／2200円)。数あるアイテムの中でもスーツリフレッシャーは、さり気ない品のある香りが女性からも支持を集めており、女性の愛用者もいるという。タバコや汗、飲食臭をしっかり消臭しながら、清々しいクリーン・シトラスと優しいウッディ・ムスクが、さりげなく品格を演出する。
朝の出勤前にシュッとひと噴き。それだけで、スーツに染み付いた前日の疲れが消えていく。商談前にひと噴きすれば、清潔感を与えて身だしなみをスマートに整えてくれる。
■グルーミングバームは「香水未満」の新提案
続いて「グルーミングバーム クリア・リネン」(40グラム／3300円)は、「香水は苦手」という人にこそ試してほしい逸品。
バーム状のテクスチャーが肌になじみ、ほのかな香りが長時間持続する。しかも「香水未満」という絶妙な香り立ちだから、エレベーターや会議室で「香害」を心配する必要もない。
使い方は、ワキや首元などのニオイが気になるところにさっと塗るだけ。必要なときに、必要な分だけつけ直せるのも、バームならではの利点だ。
■ベタつかない！画期的なハンドクリーム
さらに今回、ベタつかず、さらりとした塗り心地のビジネス用ハンドクリーム「ハンド＆スキンクリーム」(60グラム／1650円)に2つの新しい香りが仲間入りした。
「シトラス・ムスクの香り」は、瑞々しい透明感で若々しい印象を。「グリーン・ウッドの香り」は、清々しさと落ち着きで信頼感を演出する。
オリーブオイル、ホホバオイル、アルガンオイル、アーモンドオイルという4種の天然由来オイルが、肌にすっと浸透。塗った直後でもPCのキーボードやスマホの画面に触れられるから、仕事中でもストレスフリーだ。しかも、髭剃り後の肌ケアにも使える万能性。デスクの引き出しに1本忍ばせておけば、乾燥が気になったときにサッとケアできる。
ここで紹介したアイテムは、すでに2025年8月29日から全国のロフト、プラウドメン公式オンラインショップ、Amazonで先行発売中。ハンドクリームの2つの新香調は2025年9月25日(木)から、スーツリフレッシャーとグルーミングバームは2025年10月23日(木)から、全国のバラエティショップでも購入可能になる。
香水は苦手だけど清潔感は大切にしたい。そんなあなたなら、きっとプラウドメンの新作が、毎日の仕事をもっと心地よくしてくれるはずだ。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
