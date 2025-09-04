9月4日未明に熱帯低気圧から変わった台風15号は5日明け方から朝に高知県に最も接近する見込みです。

気象台は4日昼過ぎから5日朝にかけて低い土地の浸水や河川の増水などに警戒するよう呼びかけています。



４日午前3時に奄美大島の東約140キロの海上にあった熱帯低気圧が台風に変わりました。

台風15号は、午前11時には種子島の南約60キロの海上を1時間に約30キロの速さで北に進んでいると推定されます。中心の気圧は1002ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートルとなっています。高知県には5日明け方から朝に最も接近する見込みで台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、大気の状態が非常に不安定となっています。

県内では5日昼前にかけて局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降る見込みです。





現在、高知中央と幡多に大雨警報が発表されています。4日と5日予想される1時間の雨量は多いところで70ミリ、5日正午までの24時間に予想される雨量は多いところで300ミリとなっています。気象台は4日夕方から5日朝にかけて線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があるとしています。低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒するとともに土砂災害に十分注意し、強風やうねりを伴った高波、落雷や竜巻などの激しい突風に注意するよう呼びかけています。交通機関に影響が出ています。JR四国によりますと土讃線は高知と窪川の間で特急あしずり・しまんとの運転を見合わせるほか、普通列車は須崎と窪川の間で正午以降、伊野と須崎の間で午後3時以降運転を見合わせ、高知と伊野の間で午後3時以降、一部列車の運転を見合わせます。予土線では午後1時以降、窪川と江川崎の間で運転を見合わせるということです。また、土佐くろしお鉄道中村・宿毛線でも午後の特急列車の運転を見合わせるということです。