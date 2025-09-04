【台風15号】静岡には5日に最接近 4日夕方から5日昼過ぎにかけ線状降水帯発生のおそれ
台風第15号は5日に東海地方に最接近する見込みです。静岡県では4日夕方から５日昼過ぎにかけて線状降水帯が発生して、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。
静岡地方気象台などによりますと、4日3時に南西諸島付近の熱帯低気圧が台風15号になり、北上したのち東へ進路を変え、5日に東海地方に最接近する見込みです。
［雨の予想］
4日から5日にかけて予想される1時間降水量は多い所で、
中部 50mm
西部 50mm
東部 50mm
伊豆 50mm
4日6時から5日6時までに予想される24時間降水量は多い所で、
中部 180mm
西部 180mm
東部 180mm
伊豆 180mm
その後、5日6時から6日6時までに予想される24時間降水量は多い所で、
中部 150mm
西部 150mm
東部 150mm
伊豆 150mm
線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに降水量が増えるおそれがあります。
線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は、以下のとおりです。
東海地方
岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 ４日夕方から５日昼過ぎにかけて
四国地方
徳島県、愛媛県、高知県 ４日夕方から５日朝にかけて
九州北部地方
大分県 ４日昼過ぎから４日夜遅くにかけて
九州南部
宮崎県 ４日昼過ぎから４日夜遅くにかけて
［風の予想］
５日に予想される最大風速（最大瞬間風速）
中部 陸上 10m（20m）
西部 陸上 10m（20m）
伊豆 陸上 10m（20m）
中部 海上 18m（25m）
西部 海上 18m（25m）
東部 海上 18m（25m）
伊豆 海上 18m（25m）
［波の予想］
5日に予想される波の高さ
中部南 4メートル うねりを伴う
遠州南 4メートル うねりを伴う
東部 3メートル うねりを伴う
伊豆北 3メートル うねりを伴う
伊豆南 4メートル うねりを伴う
［防災事項］
土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒し、強風、うねりを伴った高波、落雷、竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。
今後発表する防災気象情報に注意してください。