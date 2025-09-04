台風第15号は5日に東海地方に最接近する見込みです。静岡県では4日夕方から５日昼過ぎにかけて線状降水帯が発生して、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。



静岡地方気象台などによりますと、4日3時に南西諸島付近の熱帯低気圧が台風15号になり、北上したのち東へ進路を変え、5日に東海地方に最接近する見込みです。





静岡県では、４日夜のはじめ頃から５日夕方にかけて台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込むため、大気の状態が非常に不安定となり、雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨が降り大雨となる所があるでしょう。台風が予想よりも発達した場合には、警報級の大雨となる可能性があります。［雨の予想］4日から5日にかけて予想される1時間降水量は多い所で、中部 50mm西部 50mm東部 50mm伊豆 50mm4日6時から5日6時までに予想される24時間降水量は多い所で、中部 180mm西部 180mm東部 180mm伊豆 180mmその後、5日6時から6日6時までに予想される24時間降水量は多い所で、中部 150mm西部 150mm東部 150mm伊豆 150mm線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに降水量が増えるおそれがあります。線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は、以下のとおりです。東海地方岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 ４日夕方から５日昼過ぎにかけて四国地方徳島県、愛媛県、高知県 ４日夕方から５日朝にかけて九州北部地方大分県 ４日昼過ぎから４日夜遅くにかけて九州南部宮崎県 ４日昼過ぎから４日夜遅くにかけて［風の予想］５日に予想される最大風速（最大瞬間風速）中部 陸上 10m（20m）西部 陸上 10m（20m）伊豆 陸上 10m（20m）中部 海上 18m（25m）西部 海上 18m（25m）東部 海上 18m（25m）伊豆 海上 18m（25m）［波の予想］5日に予想される波の高さ中部南 4メートル うねりを伴う遠州南 4メートル うねりを伴う東部 3メートル うねりを伴う伊豆北 3メートル うねりを伴う伊豆南 4メートル うねりを伴う［防災事項］土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒し、強風、うねりを伴った高波、落雷、竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。今後発表する防災気象情報に注意してください。