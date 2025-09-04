千葉ロッテマリーンズが運営するキッズダンススクール「マリーンズ・ダンスアカデミー（以下、MDA）」は4日、ららぽーと柏の葉館内に「LOCOK柏の葉校」を新規開校すると発表した。

MDAは、千葉ロッテマリーンズ公式チアパフォーマー”M☆Splash！！（エムスプラッシュ）”の現役メンバーとOGメンバーがインストラクターを務めるキッズダンススクール。新規開校の「LOCOK柏の葉校」を含め、県内に全19カ所・93クラスのスクールがあり、スクール全体で約1300名の生徒が在籍している。今回の新規開校に先駆け、9月6日、13日の2日間、無料体験会を実施する。

＜新規開校のクラス＞

クラス名:キッズクラス（対象:3歳〜未就学児）、リトルクラス（対象:小学1年生〜小学4年生）

※クラスの詳細は球団ホームページで確認。

＜無料体験会詳細＞

日程:9月6日（土）、13日（土）

時間・対象（2日間共通）:14時00分〜15時00分 キッズクラス（対象:3歳〜年長）、15時15分〜16時15分 リトルクラス（対象:小学1年生〜4年生）

会場:ららぽーと柏の葉本館3F LOCOK Learning Park柏の葉

定員:キッズクラス:10名、リトルクラス:15名。

※各クラス定員人数に達し次第、受付終了

申し込み方法:WEB申し込み（球団ホームページ:https://www.marines.co.jp/news/detail/202500705365.html）