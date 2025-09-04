ANNA SUI×マイメロディ♡アメリカンダイナー風コラボアイテム発売

ANNA SUIとサンリオのマイメロディ・クロミのコラボレーションアイテムが、9月10日(水)より登場♡ 今回のテーマは“アメリカンダイナー”。ウェイトレス姿のマイメロディとクロミが描かれたバッグやスマホケース、チャームなど、デイリーに活躍する全6アイテムが揃います。遊び心と華やかさを兼ね備えた限定コレクションを、ぜひチェックしてください。

デイリー使いにぴったりのバッグ



トートバッグ \18,700(税込)は、A4サイズが入る実用的なトート。両サイドの紐を絞ると巾着のようなフォルムに変化します。

シーンやコーデに合わせて形を変えられるのも嬉しいポイントです。

ショルダーバッグ \17,600(税込)は、総柄のコラボデザインで華やかさを演出。長財布やペットボトルも収納可能で、肩掛け・斜め掛けどちらにも対応。

ミニショルダー \15,400(税込)は、ブラックキャンバス地に映えるマイメロディ＆クロミのデザイン。

スマホやミニ財布が入るコンパクトサイズで、2WAY仕様なのでライブやイベントにもおすすめです。

手元や小物も華やかに



iPhoneケース \4,620(税込)は、マイメロディとクロミの可愛いデザインで癒しをプラス。iPhone 13／14／15に対応しています。

スマホストラップ \11,000(税込)は、パステルビーズやブラックローズビーズを使用した特別デザイン。取り外してハンドストラップとしても使える2WAY仕様です。

チャーム \13,200(税込)は、立体感のあるマイメロディ＆クロミの顔をモチーフに、ローズやバタフライのストーンで華やかさを添えたミニポーチチャーム。

イヤホンやアクセサリーの収納も可能です。

アニバーサリーイヤーを祝う特別なコラボアイテム♡

マイメロディ50周年、クロミ20周年を記念したANNA SUIコラボは、バッグやチャーム、スマホケースなど日常で楽しめる6アイテムが揃います♡

遊び心あふれるデザインと華やかさを兼ね備え、大人かわいいスタイルにもぴったり。自分へのご褒美やプレゼントとして、アニバーサリーイヤーの特別感を存分に味わってください。