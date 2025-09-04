自民党が臨時総裁選を行うかを決める議員らへの意思確認まであと4日となる中、石破首相が新たな経済対策の検討に入った事がわかりました。中継です。

石破首相は経済対策に乗り出すことで課題に取り組む姿勢をアピールしたい狙いです。

複数の政府与党関係者によりますと石破首相は参院選で公約に掲げた一律2万円の給付案を修正するなどした新たな経済対策の検討に入ったということです。自民党幹部の1人は「早ければ、週内に指示を出す」とした上で所得制限を設ける事を検討する考えを示しました。

ある政府関係者は「物価高対策に取り組む姿勢を見せたい」と狙いを話しています。一方、ある財務省関係者は「トップがかわるかわからない状況で指示が出ても役所は動かない」と話しています。

こうした中、石破首相は3日夜、側近である岩屋外相、中谷防衛相らと首相公邸で会談しました。臨時総裁選をめぐり意見交換を行ったものとみられます。

一方、総裁選を求める声は広がっています。高見国交大臣政務官は来週月曜日に提出する書類に早くも署名を行ったものをSNSで公開しました。

また、これまで態度未定だったある副大臣も日本テレビの取材に「このままでは自民党はダメだ」と賛成に回る意向を示しています。

ある首相側近は「賛成の動きが広がっている」と話していますが複数の自民党議員が「過半数に達するかはまだ見通せない」と話すなど攻防が続く事になります。