ボーイズグループ「Styay Kids（ストレイキッズ）」が3日、ファンにメッセージを送った。

所属会社JYPエンターテインメントを通じて「STAY（ステイ、公式ファン名）がプレゼントしてくれた光栄な記録がとても長く記憶に残ると思います。STAYは、いつも私たちをもっと輝かせてくれます。輝かせてくださった分、もっときらきら輝く歌手になります。今のように良いエネルギーを世の中に広く分かち合い、これからも挑戦を惜しまず音楽と舞台でお応えします。心から感謝しています」と伝えた。

Styay Kidsは8月22日、アルバム「KARMA」とタイトル曲「CEREMONY」を発表した。3日に発表されたビルボードメインアルバムチャート「ビルボード200」（6日付）で、1位となるなど、ビルボード計16部門に名前を挙げた。

米国内初週の販売量で、グループ最高の31万3000枚を記録し「ビルボード200」通算7度目のトップとなった。7度目は、K−POPアーティストの中では唯一で、今年「ビルボード200」1位もK−POP唯一となった。

特に56年3月にスタートした「ビルボード200」70年の歴史を通じて、デビュー以来連続7度の1位は、世界初の快挙だ。