「白玉粉を使ったらもっちもちの卵焼き出来た

チーズとよく合う」



【写真】カットした卵焼き…使ったのは？

手描きのイラストレシピをSNSにアップしている「咲」（@Sakichan1230）さんが投稿したのは、色鮮やかで美味しそうな卵焼きです。



一見普通の卵焼きに見えますが、白玉粉を入れたところ、もちもち食感の卵焼きが完成しました。切り分けた断面もとろりと美味しそうで、画面越しにいい匂いが伝わってくるようです。



写真でもはっきりとわかるもちもち感十分な卵焼きの完成度と、咲さんのアイデアに称賛の声が止まりませんでした。



「みたらし団子作るつもりで勢いで白玉粉買ってどうしようかと思ってたからこれなら出来そうです。助かりました」

「こういう料理のアレンジができる人を本当に本当に尊敬しています」

「凄腕 凄なめらか」

「これを思いつくのはすごいよね」



白玉粉といえば大福や白玉団子をはじめとする和菓子に使う食材ですが、アイデア一つで違った食感や味を発見できるのも料理の面白さ。普段は使わないような食材を使うことで今までになかった新たな一面に出会うことも魅力の一つです。



卵焼きの完成度だけでなく、咲さんの斬新な発想についてもコメントが相次いだ白玉粉入りの卵焼き。このような発想に至ったきっかけや、材料とレシピについて咲さんに詳しくお話を伺いました。



ーー卵焼きに白玉粉という発想は？



「娘と前日に白玉団子を作ってたくさん白玉粉が余っていたのと、以前に切り餅を入れた卵焼きを作ったらとても美味しかったので、同様に白玉粉を生地に入れればもちもちの美味しい卵焼きが出来るのではと考えました」



ーー白玉粉入りの卵焼きを食べた時の率直なご感想は？



「お餅のようなもちもち食感ととろりと溶けるチーズが嬉しいアクセントでとっても美味しかったです」



ーー数多くのレシピを投稿されていますが、咲さんの一番お気に入りのお料理は？



「祖母が子供の頃によく作ってくれた『たまごみそ』です。みそに砂糖と牛乳を入れて火にかけ、溶き卵を入れてかき混ぜるだけでご飯に合う最高のおかずが出来ます。我が家では砂糖を多めに入れ、牛乳を使ってまろやかに仕上げています。ごまと一緒に混ぜておにぎりにして食べることが多いです」



ーーレシピに描かれたイラストもかわいらしいタッチですね。



「子供の頃から絵を描く事が好きでした。食べる事が好きなので、食べ物の絵を描くだけで気分が上がります。これからももっと分かりやすくて、『美味しそう！』と言ってもらえるイラストレシピを投稿出来るようにしたいです！」



【白玉粉の卵焼きレシピ】



〜材料〜

・卵 1個

・白玉粉 20g

・水 大さじ4

・砂糖 小さじ1

・白だし 小さじ1

・スライスチーズ 1枚



〜作り方〜

⑴ボウルに白玉粉を入れ、めん棒などでダマを潰す

⑵水を加え、泡立て器でなめらかになるまで混ぜる

⑶卵、砂糖、白だしを加えて更に混ぜる

⑷卵焼き器にサラダ油を入れ、⑶を半量流し入れて半熟状になるまで加熱し、半分に切ったチーズをのせ奥から手前に向かって巻く。残りの卵液半量を流し入れ、同様に巻く



かわいくてわかりやすい咲さんのレシピですが、このほかにも色々な目標を持って投稿されているとのことです。



「レシピ本も含め、優しくてほっとする味を目指してレシピを投稿しています。また、『夫のお弁当作りで無理はしない』、『卵不使用でも美味しく楽しく娘とお菓子作りをする』、『家族との食卓を大切にする』など普段の生活も投稿しています」と話してくれました。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・行橋 友）