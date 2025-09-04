女性YouTuber、プライベート動画流出を釈明「寧ろ訴えるべきじゃない？」「こんな顔初めてみた」温かい声
チャンネル登録者数109万人超えの「みなみチャンネル」のサブチャンネル「みなみン家 /チームみなみ」は8月31日にYouTubeを更新。プライベートの“流出”について説明しました。
【動画】プライベート拡散を説明
コメントでは、「流出してこんなに応援されてる人みたことない。素敵なインフルエンサーだからだよね」「みなみちゃん見た事ないような表情だな、信用してた友達に裏切られたってきっとすっごい悲しいよね」「みなみちゃんたちは謝る側じゃなくて寧ろ訴えるべきじゃない？」「みなみちゃんのこんな顔初めてみた」「みなみちゃん顔がすごい怒ってる… 」「2人は謝る必要ほんとにないよ」などの声が寄せられています。
またMINAMIさんがファンを気遣う発言をしたことから、「みなみちゃんのこの発言、まじすごいわ。すべての考慮ができてる。炎上回避能力が優れてるっていうか、完璧に気を配っててほんとに尊敬。こんな完璧美女他に知らない、プロすぎる」と称賛の声も寄せられました。
「流出してこんなに応援されてる人みたことない」プライベートな部分がSNSで拡散されたというなつきさん。流出した動画については「本人」であると認めています。しかし「お付き合いはしていません」と否定。出会い方はマッチングアプリや出会い系などではなく、知り合いの男性から紹介されたそう。現在、問題となっている男性とは一切連絡を取っていない、と話しています。さらに「付き合ってないです。彼氏いないです」と宣言しました。
