ドジャースは今季8度目の完封負け

【MLB】パイレーツ 3ー0 ドジャース（日本時間4日・ピッツバーグ）

ドジャースは3日（日本時間4日）、敵地でのパイレーツ戦に0-3で今季8度目の完封負けを喫した。体調不良で先発登板を回避した大谷翔平投手はマルチ安打の活躍を見せたが、チームは10残塁と好機で1本が出ず。LAメディアは「また無駄にした」と“足踏み”が続くチームを批判した。

大谷に代わって先発したシーハンは初回にレイノルズにソロを被弾するも、直後に打線は無死満塁の好機を作った。しかし、パヘスとフリーランドが連続三振に倒れ、E・ヘルナンデスも右飛で無得点に終わった。その裏、シーハンはマカッチェンにソロを献上した。

3回も2死から満塁の好機を作るも、コールが捕ゴロで凡退して無得点。5回は先頭の大谷が二塁打を放ち、続くベッツが四球で出塁したが、ラッシングの痛烈な打球をレイノルズが好捕、フリーマンの併殺打でまた残塁の嵐。7回も2人の走者を出したが、最後までホームが遠かった。

この日は地区優勝を争うパドレスがア・リーグ東地区最下位のオリオールズにスイープ負けを喫し、直近では4連敗となった。ドジャースからすればゲーム差を広げる好機だったものの、ナ・リーグ中地区最下位のパイレーツに2連敗。試合後、スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」でドジャース番を務めるファビアン・アルダヤ記者は自身のX（旧ツイッター）を更新。拙攻を指摘した上で「ナ・リーグ西地区のリードを広げる機会を無駄にした」と肩を落とした。（Full-Count編集部）