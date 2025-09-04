8月は12本塁打…4本連続でバックスクリーン弾

■巨人 5ー3 ヤクルト（3日・京セラドーム）

またしても衝撃の特大アーチをかけた。ヤクルト・村上宗隆内野手が3日、京セラドームで行われた巨人戦に「4番・三塁」で先発出場。8回に大勢投手から15号ソロを放った。出場33試合で15本塁打はリーグ4位。驚異のペースに「日本ではもうやることがない」「はよメジャーいってくれ」と称賛の声が殺到している。

2-5で迎えた8回2死走者なしの場面、村上はカウント2-1から大勢が投じた外角の150キロ直球を完璧に捉えた。打った瞬間に確信する一発は、センター最上段に突き刺さった。8月30日の広島戦（神宮）では1試合3本塁打の大暴れを見せたが、いずれもバックスクリーンに運んでおり、“4本連続”でのバックスクリーン弾となっている。

今季はシーズンオフでのメジャー移籍を明言して迎えたものの、出遅れた上に復帰初戦の4月17日に1スイングで故障が再発。翌日に抹消された。約3か月の調整を経て7月29日に1軍復帰を果たして今季1号を放つと、8月は12本塁打と大活躍。出場33試合、122打数で15本塁打を叩き込んでいる。

完全に復調した“令和の3冠王”にSNS上でも脱帽の声が寄せられ、「村上はまじで別格」「村上くん凄すぎない？？ 来年メジャー行かないで涙」「もう本塁打数4位なのバグ」「なにこのホームラン バケモンすぎやろ」「レベルが違うんよ一人だけNPBで明らかに村上は」「メジャー行かないでと思うけど、メジャー行けとも思うんだよねぇ」とどよめきが広がっている。（Full-Count編集部）