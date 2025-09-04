家猫修行中の野良猫ちゃんのくつろぐ姿がうれしい！ 通路代わりのトンネルハウスでまったり過ごす

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『まんざらでもないようです【野良猫】』というすずめさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

注：おっさんの気持ち悪い笑い声入ってます…

投稿者のすずめさん宅の玄関前に居るのは、家猫修行中の野良猫ちゃん。飼っている猫のタタルさんのフードを盗み食いしていたことから「ぬすっと」とあだ名を付けました。

猫用ドアをくぐり抜けると、ぬすっとちゃんは爪とぎエリアを通って大盛りご飯が準備されたスペースへやって来ます。

ご飯を食べたら水を飲み、ぬすっとちゃんは満足そうに口の周りをペロリ。冬の寒さとケガを心配したすずめさんが食事と寝床を用意して半年ほど。すっかり慣れた様子です。

さらには食後の休憩。野良猫ゆえの警戒心がまだありますが、だいぶ寛いでくれるようになりました。

寝ているすずめさんの様子を見に行って、びっくりしながら戻ってくるシーンも。

びっくりしても家にとどまるぬすっとちゃん。すずめさんに声を掛けられた後も食事スペースで何かを待っています。

待っていたのはちゅ〜るです。キラキラのお目目ですずめさんを見上げていますね。

待ち望んでいたちゅ〜るですが、先住猫のタタルさんに遠慮したのか少し遅れて食べるぬすっとちゃん。

食べ終わったあとは口の周りをペロリ。美味しそうないい顔をしています。

食後もまったり過ごすぬすっとちゃんですが……

まだ眠そうなのに出て行ってしまいます。野良猫としてずっとすずめさん宅にいることはありません。今回はゆっくりめの滞在です。

夜19時。玄関に細長い影が現れます。

正体は長〜く伸びていたぬすっとちゃんでした。何か獲物がいたようです。

入ってきたぬすっとちゃんは何故か見守りカメラのほうへ歩いてきます。

そして引き戸の端に設置したトンネル状のハウスからご飯が無いことを確認すると目を閉じました。

こういう状態です。

いつの間にかすっぽり収まっていたぬすっとちゃんに気付いたすずめさん、嬉しそうな声で話しかけます。

ちなみにタタルさんはすずめさんのすぐそばに待機。飼い主さんが大好きなのですね。

「そこええやろ？」と声をかけるとすずめさんはご飯を準備。ぬすっとちゃんはのっそり出てきます。

タタルさんへの気遣いも欠かせません。先にちゅ〜るを置いてあげます。

猫ちゃんたちが並んだ本日2回目のちゅ〜るタイムです。

先に食べ終わったタタルさんは離れた場所でちゅ〜るの余韻を楽しみます。

ぬすっとちゃんは晩ご飯です。

お腹いっぱいになり帰ろうとしたぬすっとちゃんが、何か言いたげにすずめさんの方を振り返りました。

「ゆっくりしていきよ？」と声を掛けると、何か思案しながらも出て行ったぬすっとちゃん。この瞬間、すずめさんはぬすっとちゃんの表情や行動の意味がわかりました。

振り返ったのも、トンネルを使ったのも、単に扉の隙間が狭かったのだと。

それでも、これをきっかけにトンネルを気に入ってくれるかもしれません。気持ち良さそうなぬすっとちゃんの姿が見れたのも何よりでした。

じわじわと懐きはじめている野良猫ちゃんの詳細に興味を持たれた方は、どうぞ動画をご視聴ください。

視聴者のコメント