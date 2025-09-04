「ビッグワン」今夏の補強費が過去最高額の6143億円！プレミアの“一強支配”に識者見解「他リーグを圧倒」「他の５大リーグは供給側に」
プレミアリーグは世界最高峰と言われる。それを裏づけるのが、他を圧倒する経済的な強さだ。マネーが集まるリーグには、世界最高の選手や監督がより多く集まる。
この夏、移籍市場におけるプレミアリーグのクラブの支出額は、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンを圧倒した。それだけに、もはやプレミアリーグは「別格」との声もあがっている。
英公共放送『BBC』は９月１日、夏の移籍市場終了を受け、プレミアクラブによる補強費が30億ポンドを上回り、30億8700万ポンド（約6143億円）で過去最高額と報じた。
この金額は、欧州５大リーグの他の４リーグを合計した金額を上回る。中でもリバプールは４億1500万ポンド（約825億円）と、１クラブの支出新記録を更新したとのことだ。
今夏、すでに１億1600万ポンドでフロリアン・ヴィルツ、7900万ポンドでユーゴ・エキティケらを獲得していたリバプール。さらに移籍市場最終日には、１億2500万ポンドでアレクサンデル・イサクも手に入れた。
さらにチェルシーが２億8500万ポンド、アーセナルが２億5500万ポンドと続いている。
これを受け、『FootballTransfers.com』のポール・マクドナルド氏は、「プレミアリーグの支出が他リーグを圧倒するところに達した。移籍市場のエコシステムにとって本質的に重要となっている。『５大リーグ』の他も供給するリーグになってきている」と話した。
「リーガ、セリエ、ブンデス、リーグ・アンはどこもこの夏お金を使った。だが、それは売却ですでに得ていた資金だ。シンプルに『ビッグワン』になっている。プレミアはとても巨大であり、もはや欧州他リーグと同じように分類されるべきではない」
プレミアクラブによる高額な補強は、売るクラブにとって利益にもなる。ただ、経済力の差が広がっていることも確かだ。サッカー界は今後、「プレミア一強」の時代になっていくのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
