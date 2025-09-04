世の中のありとあらゆるものを忖度なしに検証し、独自ランキングを紹介するMBS「サタデープラス」の『ひたすら試してランキング』。MBS清水麻椰アナウンサーが、1万円以下で買える「ドライヤー」を徹底調査。ひたすら試してわかった、“サタプラ的おすすめベスト5”を発表した。

今回は、1万円以下で買える「ドライヤー」11種類を比較。チェックポイントは、1.機能性 2.速乾性 3.使いやすさ 4.仕上がりの良さ 5.静音性 の5項目で、各項目10点満点の合計点で総合ランキングを決定した。

審査には、主婦タレントを代表して野々村友紀子が参戦した。さらに、毛髪診断士の齊藤あきさんも協力。モデルや有名人も通うスキンケアサロン「ティナロッサ」を運営し、約5万人の髪トラブルを解決してきた髪のプロフェッショナルによると、「ドライヤーによって、髪の仕上がりは全然変わってくる」のだそう。実際に各商品をテストしてみると、髪のツヤやくし通りには大きな差が。仕上がりが良いドライヤーは、髪が綺麗にまとまってツヤが出るという。

忖度なしにひたすら「1万円以下ドライヤー」を徹底調査。買って失敗しない、おすすめベスト5とは！？

【5位】「仕上がりの良さ」1位！ 大風量で高濃度のマイナスイオン

第5位は、SALONMOONの『ブースターイオン ドライヤー』（税込7980円 ※番組調べ）。

大風量でありながら高濃度のマイナスイオンを発生するので、高温で乾かしても静電気を抑制し髪の潤いを保つことができる。そのまとまりある仕上がりに、齊藤さんは「すごくしっとりですね」、清水アナも「こんなにごわつかなかったのは初めてかも」と驚き、「仕上がりの良さ」部門で見事1位に輝いた。

さらに、風量と風温の組み合わせが全12モードと豊富で、髪質や髪のコンディションによる使い分けが可能。また、本体はラバーコーティングを施したマットな質感で、滑りにくく握りやすい。しかも温度センサーを搭載し、正確に温度をコントロールすることができるので、「使いやすさ」の点でも高く評価された。

【4位】圧巻の風量で「速乾性」１位！ 「使いやすさ」にプロも感心

第4位は、コイズミの『イオンバランスドライヤー KHD-9040』（税込7700円 ※番組調べ）。

マネキンの髪を乾かす時間で比較した「速乾性」のテストでは圧巻の風量をみせ、平均4分40秒のところ3分10秒を記録。部門1位を獲得した。本体の重さが460ｇと軽く、コンパクトながら吸込口から吹出口まで風がスムーズに流れるよう設計。また吹出口を大きくすることで、速乾性と風量の強化を両立させている。

さらにハンドルを本体の中心に近づけることでバランスが安定し、持ちやすさがアップ。「使いやすさ」も好評だった。そんな速乾性と使いやすさを兼ね備えた1台に、齊藤さんも「すごく考えて作られたドライヤーですね」と感心した。

【3位】驚異の速乾性と抜群の仕上がり 清水アナ「今すぐ買い替えたい！」

第3位は、テスコムの『Speedom プロテクトイオンヘアドライヤー TD570A』（税込7700円 ※番組調べ）。

「小型でありながら大風量」をコンセプトにしたドライヤー。速乾に必要な大風量・大風圧・ハイパワーのベストバランスをとことん追求し、驚異の速乾性を実現している。マネキンの髪を乾かしてテストした「速乾性」では、3分25秒の好記録。乾き残しやムラもなかった。

さらに仕上がりも良く、「しっとりと髪の毛が綺麗になって、おさまりもいいです」と齊藤さんも驚き、実際に使用した清水アナも「今すぐ買い替えたい！」というほど。抜群の仕上がりを生むその秘密は、マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出するというプロテクトイオン。髪の広がりや痛みの一因となる静電気がしっかりと抑制され、まとまり良く仕上がる。

【2位】温冷モード＆高濃度マイナスイオンでサラツヤ髪に…高機能すぎる1台

第2位は、ANLANJapanの『ダブルケアドライヤーSE』（税込9680円 ※番組調べ）。

自動で温風と冷風を繰り返す温冷モードを搭載。吹出口の温度をリアルタイムで検知し、風温を常に理想的な温度帯に安定させ、髪と頭皮を過度な熱損傷から守ってくれる。さらに、業界最高水準とされる約2億もの高濃度マイナスイオンを放出。毛先までしっかりと潤いが行き届いて、キューティクルのあるサラツヤ髪に。1万円以下とは思えない数々の性能で、「機能性」部門1位に選ばれた。

また清水アナが使用したところ、悩みだったアホ毛が落ち着き、「うれしい！トリートメントしたみたい」と感激した。抜群の風量で「速乾性」も文句なし。機能性、速乾性、仕上がりの良さを持ち合わせた高機能すぎるドライヤーだ。

【1位】4項目で10点満点 主婦タレント代表・野々村も「完璧」と太鼓判！

そして第1位は、パナソニックの『ヘアードライヤー イオニティ EH-NE7M』（税込9790円 ※番組調べ）。

電源ONから風温切替まで片手でできる抜群の操作性、持ちやすい絶妙な角度のハンドル、本体は大きめでも重くないという点が評価され、「使いやすさ」部門１位。さらに、音は静かなオフィス環境と同等の59.2dBで「静音性」も1位を獲得した。吸込口を六角形のハニカム構造に設計することで、送風効率が大幅アップ。さらに上部に付いている小さな吹出口からミネラルとマイナスイオンを放出し、静電気が抑制されまとまりある仕上がりに。

ドライヤーを使用した清水アナの髪に、齊藤さんは「毛先のまとまりもすごくいい」、野々村も「ちょっとしたうねりもないから、すごく綺麗に見える。完璧」と太鼓判を押した。結果、5項目中4項目で10点満点を獲得したパナソニックの1台が貫禄の総合１位となった。

また、髪のプロ・齊藤さんが髪を乾かすときのポイントを伝授してくれた。髪の毛はとにかく摩擦がNGなので、タオルドライのときはゴシゴシと拭いたり、強くパンパンと叩かないこと。タオルで髪をやさしく押さえながら下へ進んでいくのが正解だという。さらに熱ダメージを与えないため、ドライヤーは髪から10〜15cm離して使用。最後は冷風を当てながら上から下へ手ぐしでなじませるとキューティクルが引き締まり、ツヤのある仕上がりになるのだそう。

毎日使うものだからこそ失敗したくない「ドライヤー」。ランキングを参考に、お買い得な価格帯でも髪が喜ぶハイクオリティな1台を選んでほしい。

（MBS/TBS系「サタデープラス」2025年8月30日（土）あさ7時59分〜放送より ※掲載した価格は取材時点のものです）