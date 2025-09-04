秋野暢子、1歳を迎えた初孫の近影を紹介「もう、歩いてます。ちょっと早いのです。びっくり」 誕生日を報告
俳優の秋野暢子（68）が4日、自身のインスタグラムを更新し「今日、孫が1歳になりました」と報告。孫は「もう、歩いてます。ちょっと早いのです。びっくり」と話し、バランス良く立っている初孫の近影を公開した。
【写真】「もう歩くんですね」「可愛い」1歳を迎えた秋野暢子の初孫
秋野は「あっという間の1年です。昨年の今日、元気に産まれてきた子に命が繋がる大切さを感じ 教えて貰った事を改めて思い出しています」としみじみ。
「これからも、なるべく長く成長を見守れるように、踏ん張って健康でいようと誓う朝です」と記した。
この投稿に対し「お孫ちゃんおめでとうございます」と祝福コメントが相次いで届けられたほか、すくすくと成長している孫の姿には「すごーい！」「もう歩くんですね」「可愛い」との声が寄せられている。
秋野は2022年7月に食道がんを公表し、23年2月に寛解したことを報告。今年1月22日のブログでは、今後は内視鏡検査を3ヶ月に1回、その他の検査を半年に1回のペースで行うことになるとし、秋野は「食道がんの再発リミットは5年。半分きました。この調子で踏ん張っていきます」と、引き続き治療と健康維持に励む意欲をみせている。
【写真】「もう歩くんですね」「可愛い」1歳を迎えた秋野暢子の初孫
秋野は「あっという間の1年です。昨年の今日、元気に産まれてきた子に命が繋がる大切さを感じ 教えて貰った事を改めて思い出しています」としみじみ。
「これからも、なるべく長く成長を見守れるように、踏ん張って健康でいようと誓う朝です」と記した。
秋野は2022年7月に食道がんを公表し、23年2月に寛解したことを報告。今年1月22日のブログでは、今後は内視鏡検査を3ヶ月に1回、その他の検査を半年に1回のペースで行うことになるとし、秋野は「食道がんの再発リミットは5年。半分きました。この調子で踏ん張っていきます」と、引き続き治療と健康維持に励む意欲をみせている。