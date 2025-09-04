餅田コシヒカリ （C）ORICON NewS inc.

　元お笑いコンビ・駆け抜けて軽トラの餅田コシヒカリ（31）が、4日までに自身のインスタグラムを更新。松浦亜弥の代表曲「Yeah! めっちゃホリディ」を踊ったダンス動画を公開した。

【写真】「キレキレ！」あややの代表曲を踊る餅田コシヒカリ

　「100kg女子が踊る『Yeah!めっちゃホリディ』」とした動画で、餅田は「ホーリディッのところで足首潰れるかと思った」とユーモアを交えキレキレのダンスを披露。続けて「水着買ったから今年こそよみうりランドのプール行ってくるね　あややは伝説」と記した。

　この投稿にファンからは「いつもキレのあるダンスすごい」「キレッキレやないかーい！」「可愛い　水着も素敵です」「めちゃめちゃかわいいね」などのコメントが寄せられている。