“100キロ女子”餅田コシヒカリ、水着で松浦亜弥の代表曲をキレキレに踊る「足首潰れるかと思った」
元お笑いコンビ・駆け抜けて軽トラの餅田コシヒカリ（31）が、4日までに自身のインスタグラムを更新。松浦亜弥の代表曲「Yeah! めっちゃホリディ」を踊ったダンス動画を公開した。
【写真】「キレキレ！」あややの代表曲を踊る餅田コシヒカリ
「100kg女子が踊る『Yeah!めっちゃホリディ』」とした動画で、餅田は「ホーリディッのところで足首潰れるかと思った」とユーモアを交えキレキレのダンスを披露。続けて「水着買ったから今年こそよみうりランドのプール行ってくるね あややは伝説」と記した。
この投稿にファンからは「いつもキレのあるダンスすごい」「キレッキレやないかーい！」「可愛い 水着も素敵です」「めちゃめちゃかわいいね」などのコメントが寄せられている。
