¡¡¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤¬2025Ç¯8·î29Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤¬¿á¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿77ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬ºÆ¤Ó±éÁÕ¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û77ºÐÃËÀ¤¬¿°¥Ñ¥Ã¥¯¡¢¥Ñ¥ó¥¹¥È¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¸å¤Ë¡È¶Ã¤¤Î±éÁÕ¡É¤ò¤¹¤ë½Ö´Ö
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿°ÍÍê¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤Æ¡¢ÃµÄå¶ÉÄ¹¤¬Éô²¼¤ÎÃµÄå¤¿¤Á¤òÌî¤ËÊü¤Á¡¢À¤¤Î¤¿¤á¡¢¿Í¤Î¤¿¤á¡¢¸ø½øÎÉÂ¯¡¦°ÂÇ«Ãá½ø¤ò¼é¤ë¤Ù¤¯¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Î¤¢¤é¤æ¤ë»ö¤É¤â¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄ´ººÄÉµá¤¹¤ëÆ±ÈÖÁÈ¡£º£²ó¤Î¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤ò¿á¤¤¿¤¤¡×¤Ï¡¢ÆàÎÉ¸©¤ÎÃËÀ¡Ê77¡Ë¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê°ÍÍê¤À¡£
¡¡¡Ø¤É¤¦¤·¤ÆÎÉ¤¤¤«¤ï¤«¤é¤ºÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë»ä¤ËÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ãæ³Ø¹»¤Ç·Ú²»³ÚÉô¤ËÆþ¤ê¡¢13ºÐ¤Ç½é¤á¤Æ¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ°ÊÍè¡¢60Ç¯°Ê¾å¤º¤Ã¤È¿á¤Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÄêÇ¯¸å¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤È¤·¤Æ¤ªÇ¯´ó¤ê¤¬½¸¤Þ¤ë¥µ¥í¥ó¤Ê¤É¤Ë¤â¤Á¤ç¤¯¤Á¤ç¤¯±éÁÕ¤Ë¤¦¤«¤¬¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÂÀ¸Æü½Ë¤¤¤Ë¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤ò¿á¤¯¤È¡¢¤È¤Æ¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤â¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬3Ç¯Á°¡¢¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤¬¿á¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢Í§¿Í¤Ë¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤ò¿á¤¤¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È²»¤¬½Ð¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢¤¤¤¯¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤âÁ´¤¯²»¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤ò¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿ËÜ¤«»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤â¼êÊü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢º£¤Ï´ØÅìºß½»¤Î3¿Í¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¤¬¡¢´ÔÎñ¤ò½Ë¤Ã¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿1ËÜ¤À¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤ë¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â»ÄÇ°¤Ç²ù¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡£ÃµÄåÍÍ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«ºÆ¤Ó¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤ò¿á¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¡×¤ä¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò±éÁÕ¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ù
¡¡¤µ¤Ã¤½¤¯ÃÝ»³Î´ÈÏÃµÄå¤Ï°ÍÍê¼Ô¤Î¸µ¤Ø¡£²»¤¬½Ð¤Ê¤¤¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²ÃÎð¤Ë¤è¤ë¿°¤Î½ÀÆðÀ¤ÎÊÑ²½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¡¢ÃÝ»³ÃµÄå¤Ï¡Ö¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡×¼°¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò´º¹Ô¡£¤Þ¤º¡¢¿°¤ò¥×¥ë¥×¥ë¤Ë¤¹¤ë¥Ñ¥Ã¥¯¤ò»Ü¤·¡¢¤µ¤é¤Ë´é¤Ë¤«¤Ö¤»¤¿¥Ñ¥ó¥¹¥È¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¼è¤ë¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÊýË¡¤Ç¿°¤Î¶ÚÆù¤ò¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤ï¤º¤«¤Ê¤¬¤é²»¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥×¥í¤Î¥È¥é¥ó¤Ú¥Ã¥ÈÁÕ¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¥é¥Ã¥Ä&¥¹¥¿¡¼¤Î·¬Ìî¿®µÁ¤µ¤ó¤¬½õ¤Ã¿Í¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£·¬Ìî¤µ¤ó¤¬°ÍÍê¼Ô¤Î¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤ò¿á¤¯¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿²»¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢³Ú´ï¼«ÂÎ¤ËÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£¾ì½ê¤òÊÑ¤¨¡¢·¬Ìî¤µ¤ó¤Ï°ÍÍê¼Ô¤Ë»ØÆ³¤ò³«»Ï¡£¤Þ¤º¡¢²»¤òÄ¹¤¯¿á¤¯¡Ö¥í¥ó¥°¥È¡¼¥ó¡×¤Î½ÅÍ×À¤òÀâ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ç¯¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ»õ¤ÎÊÂ¤Ó¤ä¿°¤Î·Á¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢°ÊÁ°¤Î¡Ö²»¤Î½Ð¤ë¾ì½ê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½ºß¤Î¿°¤Ë¹ç¤Ã¤¿¡Ö¿·¤·¤¤¿á¤±¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¡£¤³¤Î»ØÆ³¤Ë¤è¤ê¡¢°ÍÍê¼Ô¤ÏºÆ¤Ó¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤«¤é²»¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡ºÆ¤Ó¿á¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¡×¤È¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡×¤Î2¶Ê¤òÆÃ·±¡£¤Á¤ç¤¦¤É°ÍÍê¼Ô¤ÎÂ¹¤ÎÃÂÀ¸Æü¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÄ¾ÀÜ¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¡×¤òÈäÏª¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ÃÝ»³ÃµÄå¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤·¤ÆÂ¹²ÈÂ²¤ò¾·¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Â¹¤ä²ÈÂ²¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢°ÍÍê¼Ô¤ÏÎý½¬¤ÎÀ®²Ì¤òÈäÏª¡£°ÊÁ°¤ÏÁ´¤¯²»¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤«¤é¡¢¸«»ö¤Ê¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¡×¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤¬ÁÕ¤Ç¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î±éÁÕ¤òÄ°¤¤¤¿Â¹¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¿á¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡×¤âÈäÏª¤·¡¢¸«»ö¤ËÀ®¸ù¡£²ÈÂ²¤«¤é¤¢¤¿¤¿¤«¤¤Çï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£