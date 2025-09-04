¡Ø½ÅÄÃ¡Ù¤È¤Ï²¿¤«¡Ä¡ÄË®´Ý¡¦ÆâÆ£¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿À¯¼£²È¤Î¹ø¤¬Äã¤¤¥¨¥Ô¥½ー¥É
ÌîÂ¼Ë®´Ý¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬Âç¾¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¤¯¤Ë¤Þ¤ë¿©Æ²¡×¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¦Ëè½µ·î～¶âÍË9»þ～13»þ¡Ë¡£9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÎºÇ½é¤Î¥³ー¥Êー¡Ö¥Ë¥åー¥¹°ìÈÖ½Ð½Á¡×¤Ç¤Ï¡¢Ë®´Ý¥¢¥Ê¤È¥Ñー¥È¥Êー¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÆâÆ£¹ä»Ö¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎËãÀ¸ÂÀÏººÇ¹â¸ÜÌä¤¬¡¢ºòÆü¤ÎËãÀ¸ÇÉ¤Î²ñ¹ç¤ÇÁíºÛÁª¤Î¡ÖÁ°ÅÝ¤·¤òÍ×µá¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¥Ë¥åー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
ÌîÂ¼Ë®´Ý¡Ö¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤ÎÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã¤¬ÅöÌÌ¤ÎÂ³Åê¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎºÇ¹â¸ÜÌä¤òÌ³¤á¤ëËãÀ¸¸µÁíÍýÂç¿Ã¤Ï¡¢ºòÆü²£ÉÍ»Ô¤Ç³«¤¤¤¿ËãÀ¸ÇÉ¤Î²ñ¹ç¤Ç¡ØÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤òÍ×µá¤¹¤ë½ñÌÌ¤Ë½ðÌ¾¤·¤ÆÄó½Ð¤¹¤ë¡Ù¤ÈÌÀ¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÞÆâ¤ÇÍ£°ìÂ¸Â³¤·¤Æ¡¢¤ª¤è¤½40¿Í¤ÎµÄ°÷¤òÊú¤¨¤ëÇÉÈ¶¤Î²ñÄ¹¤Ç¤¢¤ëËãÀ¸¸µÁíÍý¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢»¿ÈÝ¤ò·è¤á¤«¤Í¤Æ¤¤¤ëµÄ°÷¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë°ìÄê¤Î±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Á°¤âÆâÆ£¹ä»Ö¤µ¤ó¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìò¼Ô¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤âÀÎ¤Î¤è¤¦¤Ë½ÅÄÃ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤É¤ó¤É¤óµ´ÀÒ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢À¯¼£¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â¡ØÀ¯¼£²È¤â·Ú¤¤¤è¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤ÇËãÀ¸¤µ¤ó¤¬½Å¤¤¤«·Ú¤¤¤«¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤È¤¤¤¦¤«°ì¸À¤¬¤³¤ì¤À¤±±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¡×
ÆâÆ£¹ä»Ö¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎÏ¤¬¤ª¤¢¤ê¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£½ÅÄÃ¤Ã¤Æ²¿¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡¡¤¿¤ÀÇ¯¤ò¼è¤ì¤Ð½ÅÄÃ¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡ËÍ¤â¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡¢½ÅÄÃ¤Ã¤Æ¡£¤¿¤À¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ï¤¹¤ë¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Î¥Ñ¥ïー¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤Þ¤¿¤½¤³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
Ë®´Ý¡ÖÌò¼Ô¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤è¤¯ÆâÆ£¤µ¤ó¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¡Ä¡ÄÎã¤¨¤ÐÆ£ÅÄ¤Þ¤³¤È¤µ¤ó¤È¤«ÅÏÀ¥¹±É§¤µ¤ó¤È¤«¤Ç¤¹¤Í¡¢Â¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤¬¤â¤¦½Å¤¤¤«¤é¡×
ÆâÆ£¡ÖËÍ¡¢70ºÐ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤Þ¤¢¡£ÊÌ¤Ë¤«¤é¤«¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¤ÆÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤Ê¤ó¤«¡¢¤³¤½¤Ð¤æ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ç¯¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆüËÜ¿Í¤Ã¤Æ¿Í¤ò¿ò¤á¤ë¤È¤«Âç»ö¤Ë¤¹¤ë¤«¤é¡¢Ä¹ÍÄ¤Î½ø¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¤â¡ØÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤À¤«¤é¤¢¤Î¿Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤³¤Á¤é¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø¤½¤ó¤Ê¤Ë¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ÎÀÎ¤ÎÆ£ÅÄ¤Þ¤³¤È¤µ¤ó¤È¼«Ê¬¤òÈæ³Ó¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¡Ø¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¤Þ¤À¤Þ¤À¤Þ¤À¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡¢Âç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¡£ËãÀ¸¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¤É¤ì¤À¤±¤Î¿Í¤¬¤½¤Î°ì¸À¤ÇÆ°¤¯¤«¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤ì¤Ï¤ï¤«¤ë¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¡©¡×
Ë®´Ý¡Ö»ä¤ÏÀ¯¼£²È¤È¤è¤¯»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¸µÁíÍýÂç¿Ã¤È¤«¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¤ª°Î¤¤¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¿Í¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤È¤«¤ò²¿²ó¤â¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËãÀ¸¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
ÆâÆ£¡Ö¤É¤Ê¤¿¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©¡×
Ë®´Ý¡Ö¸µÁíÍý¤Ç¸À¤¨¤Ð¿¹´îÏ¯¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤¢¤È¤Ï·ë¹½Â¿¤¤Ãæ¤Ç°ìÈÖ³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÁíÍý¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤±¤ÉÌîÃæ¹Ì³¤µ¤ó¡×
ÆâÆ£¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¡¢µþÅÔ½Ð¿È¤Î¤Í¡×
Ë®´Ý¡ÖÌîÃæ¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¡¢ÌîÃæ¤µ¤ó¤ÎÅìµþ¤Î»öÌ³½ê¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤ÆÏ¿¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÌîÃæ¤µ¤ó¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤ë¤Î¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¹ø¤¬Äã¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¡Øº£Æü¤Ï¤ï¤¶¤ï¤¶¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò»Ï¤á¤¿¤é¡¢¤ä¤ª¤é·¤¤òÃ¦¤¤¤Ç·¤²¼¤òÃ¦¤¤¤Ç¥«¥Ê¥Å¥Á¤ÇÂ¤ÎÎ¢¤òÃ¡¤»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ÏÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÃúÇ«¤Ë¡£¡ØÌîÃæ¤µ¤ó¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç±Æ¤ÎÁíÍý¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡Ù¡Ø¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¤Í¤¨¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÂ¤ÎÎ¢¤ò¥«¥Ê¥Å¥Á¤ÇÃ¡¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÅÓÃæ¤Ç¡Ø¤½¤ì²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡ØÃÎ¤é¤Ê¤¤¡©¡¡·ò¹¯Ë¡¤À¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤«¤ËÂ¤ÎÎ¢¤ò¥«¥Ê¥Å¥Á¤ÇÃ¡¤¯¤È¤¤¤¤¤«¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¡¢1»þ´Ö¤Î¤¦¤Á40Ê¬¤¯¤é¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×
ÆâÆ£¡Ö¥«¥Ê¥Å¥Á¡Ä¡ÄÀÄÃÝÆ§¤ß¤È°ì½ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡ËÍ¤¬¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤Î¤Ï³¤Éô½Ó¼ù¸µÁíÍý¤«¤Ê¡©¡¡ÃöÀ¥Ä¾¼ù¤µ¤ó¤â¥ì¥®¥å¥éー¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤í¤¤¤íÆñ¤·¤¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤¬MC¤ä¤Ã¤Æ¤ëÈÖÁÈ¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¥³ー¥Êー¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤í¤¤¤íÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÅÓÃæ¤Ç¡Ø¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢ËÍ¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«À¸°Õµ¤¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤·¤¿¤éCM¤ÎºÇÃæ¤Ë¡Ø¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ³¤Éô¤µ¤ó¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¯¤½¤ì¤ò³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×
Ë®´Ý¡Ö·ë¶É¡¢ÃÏ°Ì¤ò¶Ë¤á¤¿¿Í¤Ã¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¹øÄã¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÌîÃæ¹Ì³¤µ¤ó¤â½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢¡Ø»äº£Æü¤º¤Ã¤È¥«¥Ê¥Å¥Á¤ÇÂÃ¡¤¤¤Æ¤¿¤À¤±¤À¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È²¶¤âÇú¾Ð¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡×
ÆâÆ£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÃÏ°Ì¤Þ¤Ç¹Ô¤«¤ì¤¿Êý¤Ï¡¢¿Í¤Î¿´¤¬¤ªÊ¬¤«¤ê¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢³§¤µ¤ó¡×