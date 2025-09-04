　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　11.10　9.67　7.33　8.68
1MO　10.09　7.91　7.62　7.76
3MO　9.85　7.56　8.04　8.01
6MO　9.74　7.42　8.39　8.04
9MO　9.71　7.43　8.67　8.15
1YR　9.73　7.47　8.91　8.27

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　8.13　8.96　8.49
1MO　8.46　8.50　7.77
3MO　9.17　8.65　7.67
6MO　9.42　8.89　7.76
9MO　9.64　9.15　7.89
1YR　9.83　9.37　8.02
東京時間10:47現在　参考値

雇用統計をにらんでドル円短期ボラが上昇傾向、１週間物は約１カ月ぶりの１１％台に乗せた

11%乗せ8月4日来