通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間１１台、約１カ月ぶり高水準
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 11.10 9.67 7.33 8.68
1MO 10.09 7.91 7.62 7.76
3MO 9.85 7.56 8.04 8.01
6MO 9.74 7.42 8.39 8.04
9MO 9.71 7.43 8.67 8.15
1YR 9.73 7.47 8.91 8.27
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.13 8.96 8.49
1MO 8.46 8.50 7.77
3MO 9.17 8.65 7.67
6MO 9.42 8.89 7.76
9MO 9.64 9.15 7.89
1YR 9.83 9.37 8.02
東京時間10:47現在 参考値
雇用統計をにらんでドル円短期ボラが上昇傾向、１週間物は約１カ月ぶりの１１％台に乗せた
11%乗せ8月4日来
