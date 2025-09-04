アルピー平子、“体格ブラザーズ”ロバート秋山と上裸2ショット「ギラギラしてんなぁ」「サングラスのセンス」
お笑いコンビ・アルコ＆ピースの平子祐希（46）が2日、自身のXを更新。お笑いトリオ・ロバートの秋山竜次（47）との上裸2ショットを公開した。
【写真】「ギラギラしてんなぁ」アルピー平子＆ロバート秋山の“体格ブラザーズ”ショット
平子は「これ載せたいが為に、Instagram始めようかなと思うくらいのいい写真」とコメントし、秋山と船の上で楽しげに写る2ショットを投稿。2人とも上裸にサングラスを合わせ、おそろいのネックレスを付けた仲良し“体格ブラザーズ”の近影を披露している。
この投稿を見たファンからは「めっちゃいい写真!!」「体格ブラザーズ最高です！」「サングラスのセンス」「合成写真かと思うくらい秋山さんが3Dに見えます！前に浮き出てる。存在感すごすぎて良い写真だけど笑っちゃいます」「ギラギラしてんなぁ」などのコメントが寄せられた。
