県警本部長が遺族に謝罪

ストーカー被害を訴えていた川崎市川崎区の岡崎彩咲陽（あさひ）さん（２０）が元交際相手に殺害された事件で、神奈川県警は４日、対応を巡る検証報告書を公表した。

被害相談を受けていた時も岡崎さんが行方不明になった後も、「事案の危険性・切迫性を過小評価していた」と指摘。組織的・構造的な問題があり、相談を受けた川崎臨港署と県警本部の双方で対処体制の形骸化と機能不全が起きていたと結論づけた。

報告書では、過小評価や機能不全などによる不適切な対応の結果、岡崎さんの安全を確保する機会を逸し、捜査も遅れたと総括した。

県警の和田薫本部長は４日午前の記者会見で、「相談を受けていた女性が殺害されるという重大な結果を重く受け止めている。最高責任者として責任を痛感している。おわび申し上げる」などと述べた。４日に警察庁から口頭で厳重注意を受けたことも明らかにした。

◇

岡崎さんは昨年１２月２０日、行方不明となった。県警が白井秀征被告（２８）（殺人罪などで起訴）の自宅床下から遺体を見つけたのは今年４月。死体遺棄容疑での１回目の逮捕は５月に入ってからだった。

報告書は、本部の警務部長をトップとする検証チームがまとめた。

それによると、岡崎さんは昨年１２月９〜２０日に９回通報した。しかし、署員は「家の周りをうろつかれた」といった通報内容を署長やストーカー事案を担当する本部の人身安全対策課に報告しなかった。また、一部を記録に残していなかった。白井被告への事情聴取もしなかった。

検証チームはこうした対応を「不適切」と断定。２人が前月に復縁していたこともあり、「トラブルは収束・解決した」という先入観があったと分析した。

◇

岡崎さんは避難先の祖母宅から行方不明になり、１階の窓ガラスが割れていた。しかし、署は「岡崎さんは自分でいなくなった可能性がある」として、事件性が低いと拙速に判断。鑑識などの初動捜査をしなかった。

行方不明後、岡崎さんの身に危険が及んでいると示唆する事実や情報は少なくとも九つあった。そのうち、昨年１２月２６日に白井被告が署に電話したケースでは、白井被告が岡崎さん宅の周辺をうろつき、岡崎さんに「許さない」とのメッセージを送ったと認めていた。しかし、危険性を念頭に置いた捜査は始まらなかった。

岡崎さんの親族は今年１月、「連れ去られたかもしれない」などと早期の捜査を繰り返し求めた。署の対応に不満を持ち、管轄外の警視庁に相談したこともあった。それでも、署は危険性や切迫性の評価を見直さなかった。

検証では「署全体で緊張感に欠けていた」と指摘。署長の指揮も不十分だったとした。本部でも被害者保護などに携わる生活安全部門と、犯罪捜査を担う刑事部門の情報共有が不十分で、連携が取れていなかった。

県警は再発防止策として、両部門を統括するポストを設け、捜査１課に人身安全事案専従の係を作る。

遺族「最初から対応してくれていれば」

県警の和田薫本部長は４日の記者会見で、岡崎さんの父・鉄也さん（５１）と３日に面会し、謝罪したと明らかにした。

鉄也さんは１日にも、県警幹部から検証報告書を受け取り、謝罪を受けている。直後の取材で、「謝られたところで娘は帰ってこない。最初からきちんと対応してくれていれば、こんなことにはならなかった」と話していた。