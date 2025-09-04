柴犬の驚きの寝相がSNSで話題を集めており、驚きの声が相次いでいる。

【映像】柴犬の衝撃寝相に仰天

投稿したのは、白柴米子（こめこ）さん（@kmk250301）。「心臓出た、やめて」というコメントとともに、ケージの中で首がすごい角度に曲がった状態で寝ている愛犬・米子ちゃんの写真を投稿した。

「首が折れてる!?」柴犬の驚きの寝相

投稿を見た人からは「いくら気持ちよさそうに寝てても起こしたくなりますねこれは…」「心臓戻しましたか？」「頭だけ犬の皮を被った猫説」「熟睡できてるのコレ!？」などの声が寄せられ、投稿には15万件超の“いいね”が押される大反響となっている（※数字は9月3日14時のデータ）。

ニュース番組『ABEMAヒルズ』は、投稿者を取材。「やけに静かだなと思いケージを覗くとあのような状態でした。今までに柴犬を3匹飼っていて初めて見た寝相だったので投稿しました。見た時は首が折れてる!?と心臓が出る勢いで焦りましたが、お腹の上下をみて『あ、大丈夫だ…』と安心いたしました。投稿を見た皆さんも心配してしまうほど、犬にしては驚きの寝相をしてたんだよなと思い出すと、今でもドキドキしちゃいます」と話している。

ちなみに、驚きの寝相を披露した米子ちゃんは、活発でフレンドリー。初めての人でも舐め回してしまうほど人間が大好きだそうで、普段は家と庭で先住犬と遊んだり、いたずらしたり、好き放題しているという。（『ABEMAヒルズ』より）