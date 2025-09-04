9月2日（火）放送の『DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～』（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で、MCのDAIGOが最近家族を喜ばせた“手料理”を明かした。

©ABCテレビ

この日のテーマは「ひき肉大活躍」。炒めた豚ひき肉の香ばしさと、酸っぱ辛さがご飯によく合う一品「豚ミンチの酸辣（サンラー）炒め」を辻調理師専門学校の川崎元太先生から教わった。

トークでは、恒例のパーソナルクイズ「DAIGOクイズ」が出題された。番組で作った料理に自宅でもしばしばチャレンジしているDAIGOが、「最近わが家で作った、川粼先生に習った料理は何でしょう？」というのが今回の問題だ。

©ABCテレビ

「ギョウザ？」「いや、シュウマイ？」と中華の定番を挙げていく川粼先生だが、残念ながらすべてハズレ。正解は今年の3月3日放送分で習った「鶏の唐揚げ」で、「一回、本気の唐揚げを作ってみようと思って」挑戦したところ大成功。「バズりましたよ、わが家で！」と家族にも好評だったらしい。

成功の秘訣は、川粼先生に伝授されたテクニック「二度揚げ」。まずは低温の油で火を通してから一旦取り出し、次に高温で揚げると、外はカリッ、中はジューシーな唐揚げに仕上がるのだ。

©ABCテレビ

【動画】大容量パックで買って余らせがちな“ひき肉”。DAIGOがエンディングでオススメする“ひき肉が一気に消費できる料理”には思わぬ共通点が!?

「やっぱ違いますよね、二度揚げは！」と得意顔のDAIGOに、視聴者から「習ったことをちゃんとやる！偉い！」「番組が家でも役立ってて凄いなあ」などの反響が寄せられるなか、「DAIGOプロのXのポスト見てたら答えられたww」との声も。

©ABCテレビ

実はDAIGO、8月13日に自宅で作った「本気の唐揚げ」の写真を自身のXに投稿。「妻が買ってくれました」というランチョンマットの上で「映える」唐揚げを公開し、話題となっていたのだ。

このところめきめきと腕が上がり、料理のレパートリーも増えているDAIGO。これからもさまざまな手料理をSNSにアップして、ファンを楽しませてくれそうだ。

（※レシピ）

「豚ミンチの酸辣（サンラー）炒め」

＜材料（2人分）＞

豚ひき肉 200g

はるさめ 60g

玉ねぎ 50g

赤唐辛子 3本

にんにく（みじん切り） 小さじ2

しょうが（みじん切り） 大さじ1

青ねぎ（小口切り） 2本

サラダ油 小さじ2

ごま油 小さじ1

【☆豚ひき肉の下味】

塩 小さじ1/3

こしょう 適量

水 大さじ2

片栗粉 大さじ1

【☆合わせ調味料】

砂糖 大さじ1

酒 大さじ1

酢 大さじ3

しょうゆ 大さじ2

水 大さじ2

こしょう 適量

＜作り方＞

（1）はるさめは水に10分浸けて戻し、3cm長さに切る。

（2）玉ねぎはみじん切りにし、赤唐辛子は種を取って半分に切る。

（3）合わせ調味料の砂糖、酒、酢、しょうゆ、水、こしょうを合わせる。

（4）豚ひき肉に下味の塩、こしょう、水を加えて混ぜ、片栗粉を混ぜる。

（5）フライパンにサラダ油と赤唐辛子を弱火で熱して香りを出し、（4）を加えて広げ、強火で焼き色をつけてほぐしながら炒め、玉ねぎ、にんにくとしょうがのみじん切りを加えて炒める。

（6）（5）に（3）を加えて煮立て、はるさめを加えて混ぜながら中火で炒め、はるさめが汁気を吸ったら青ねぎの小口切り、ごま油を加え、器に盛る。

【TVer】レシピ動画はこちら

なお、「豚ミンチの酸辣（サンラー）炒め」の調理の様子は、9月2日に料理番組『DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～』（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で放送された。