「バズりましたよ、わが家で！」DAIGO、妻も大絶賛の手料理は「本気の…」！？
9月2日（火）放送の『DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～』（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で、MCのDAIGOが最近家族を喜ばせた“手料理”を明かした。©ABCテレビ
この日のテーマは「ひき肉大活躍」。炒めた豚ひき肉の香ばしさと、酸っぱ辛さがご飯によく合う一品「豚ミンチの酸辣（サンラー）炒め」を辻調理師専門学校の川崎元太先生から教わった。
トークでは、恒例のパーソナルクイズ「DAIGOクイズ」が出題された。番組で作った料理に自宅でもしばしばチャレンジしているDAIGOが、「最近わが家で作った、川粼先生に習った料理は何でしょう？」というのが今回の問題だ。©ABCテレビ
「ギョウザ？」「いや、シュウマイ？」と中華の定番を挙げていく川粼先生だが、残念ながらすべてハズレ。正解は今年の3月3日放送分で習った「鶏の唐揚げ」で、「一回、本気の唐揚げを作ってみようと思って」挑戦したところ大成功。「バズりましたよ、わが家で！」と家族にも好評だったらしい。
成功の秘訣は、川粼先生に伝授されたテクニック「二度揚げ」。まずは低温の油で火を通してから一旦取り出し、次に高温で揚げると、外はカリッ、中はジューシーな唐揚げに仕上がるのだ。©ABCテレビ
大容量パックで買って余らせがちな"ひき肉"。DAIGOがエンディングでオススメする"ひき肉が一気に消費できる料理"には思わぬ共通点が
「やっぱ違いますよね、二度揚げは！」と得意顔のDAIGOに、視聴者から「習ったことをちゃんとやる！偉い！」「番組が家でも役立ってて凄いなあ」などの反響が寄せられるなか、「DAIGOプロのXのポスト見てたら答えられたww」との声も。©ABCテレビ
実はDAIGO、8月13日に自宅で作った「本気の唐揚げ」の写真を自身のXに投稿。「妻が買ってくれました」というランチョンマットの上で「映える」唐揚げを公開し、話題となっていたのだ。
このところめきめきと腕が上がり、料理のレパートリーも増えているDAIGO。これからもさまざまな手料理をSNSにアップして、ファンを楽しませてくれそうだ。
（※レシピ）
「豚ミンチの酸辣（サンラー）炒め」
＜材料（2人分）＞
豚ひき肉 200g
はるさめ 60g
玉ねぎ 50g
赤唐辛子 3本
にんにく（みじん切り） 小さじ2
しょうが（みじん切り） 大さじ1
青ねぎ（小口切り） 2本
サラダ油 小さじ2
ごま油 小さじ1
【☆豚ひき肉の下味】
塩 小さじ1/3
こしょう 適量
水 大さじ2
片栗粉 大さじ1
【☆合わせ調味料】
砂糖 大さじ1
酒 大さじ1
酢 大さじ3
しょうゆ 大さじ2
水 大さじ2
こしょう 適量
＜作り方＞
（1）はるさめは水に10分浸けて戻し、3cm長さに切る。
（2）玉ねぎはみじん切りにし、赤唐辛子は種を取って半分に切る。
（3）合わせ調味料の砂糖、酒、酢、しょうゆ、水、こしょうを合わせる。
（4）豚ひき肉に下味の塩、こしょう、水を加えて混ぜ、片栗粉を混ぜる。
（5）フライパンにサラダ油と赤唐辛子を弱火で熱して香りを出し、（4）を加えて広げ、強火で焼き色をつけてほぐしながら炒め、玉ねぎ、にんにくとしょうがのみじん切りを加えて炒める。
（6）（5）に（3）を加えて煮立て、はるさめを加えて混ぜながら中火で炒め、はるさめが汁気を吸ったら青ねぎの小口切り、ごま油を加え、器に盛る。
なお、「豚ミンチの酸辣（サンラー）炒め」の調理の様子は、9月2日に料理番組『DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～』（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で放送された。