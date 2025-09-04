　リバプールは3日、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズに向けた登録メンバーを発表した。

　DFフィルヒル・ファン・ダイクやFWモハメド・サラーなど主力選手が名を連ねる中、MF遠藤航もリスト入り。今夏加入のMFフロリアン・ビルツやFWアレクサンデル・イサク、注目の17歳FWリオ・ングモハも選出された。

　その一方で、プレミアリーグ開幕戦のボーンマス戦(○4-2)で決勝点を挙げたFWフェデリコ・キエーザはメンバーから外れている。

　リバプールは17日のリーグフェーズ第1節でアトレティコ・マドリーとのホームゲームに臨む。

以下、登録メンバー

1 アリソン・ベッカー

2 ジョー・ゴメス

3 遠藤航

4 フィルヒル・ファン・ダイク

5 イブラヒマ・コナテ

6 ミロシュ・ケルケズ

7 フロリアン・ビルツ

8 ドミニク・ショボスライ

9 アレクサンデル・イサク

10 アレクシス・マック・アリスター

11 モハメド・サラー

12 コナー・ブラッドリー

15 ジョバンニ・レオーニ

17 カーティス・ジョーンズ

18 コーディ・ガクポ

22 ウーゴ・エキティケ

25 ギオルギ・ママルダシュビリ

26 アンドリュー・ロバートソン

28 フレディ・ウッドマン

30 ジェレミー・フリンポン

38 ライアン・フラーフェンベルフ

73 リオ・ングモハ