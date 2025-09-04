リバプールがCLリーグフェーズの登録メンバー発表! 遠藤航もリスト入り
リバプールは3日、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズに向けた登録メンバーを発表した。
DFフィルヒル・ファン・ダイクやFWモハメド・サラーなど主力選手が名を連ねる中、MF遠藤航もリスト入り。今夏加入のMFフロリアン・ビルツやFWアレクサンデル・イサク、注目の17歳FWリオ・ングモハも選出された。
その一方で、プレミアリーグ開幕戦のボーンマス戦(○4-2)で決勝点を挙げたFWフェデリコ・キエーザはメンバーから外れている。
リバプールは17日のリーグフェーズ第1節でアトレティコ・マドリーとのホームゲームに臨む。
以下、登録メンバー
1 アリソン・ベッカー
2 ジョー・ゴメス
3 遠藤航
4 フィルヒル・ファン・ダイク
5 イブラヒマ・コナテ
6 ミロシュ・ケルケズ
7 フロリアン・ビルツ
8 ドミニク・ショボスライ
9 アレクサンデル・イサク
10 アレクシス・マック・アリスター
11 モハメド・サラー
12 コナー・ブラッドリー
15 ジョバンニ・レオーニ
17 カーティス・ジョーンズ
18 コーディ・ガクポ
22 ウーゴ・エキティケ
25 ギオルギ・ママルダシュビリ
26 アンドリュー・ロバートソン
28 フレディ・ウッドマン
30 ジェレミー・フリンポン
38 ライアン・フラーフェンベルフ
73 リオ・ングモハ
