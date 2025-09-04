「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の４日午前１１時現在で、アイシン<7259.T>が「買い予想数上昇」で５位となっている。



トヨタ自動車<7203.T>を主要取引先とする自動車部品メーカー大手のアイシンが７月３１日に発表した２６年３月期第１四半期（４～６月）の連結決算は、最終利益が前年同期比２．９倍の３９５億５７００万円と大幅な増益となった。トランプ米政権の関税政策による自動車業界への悪影響が懸念されるなかにあって、同社株は新値追いの展開となっている。直近では国内大手証券による目標株価の引き上げもあった。ＡＴトランスミッションの販売状況は堅調に推移するとの見方が広がるなか、バリュエーション面での評価の切り上げを伴った一段の株高への期待感が強まっており、買い予想数の増加につながったようだ。



出所：MINKABU PRESS