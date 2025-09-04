４日の債券市場で、先物中心限月９月限は反発。米労働市場の減速懸念などを背景に、前日の米長期債相場が３営業日ぶりに反発（金利は低下）したことが追い風となった。



３日発表の米７月雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）で求人件数が６月分を下回ったほか、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のウォラー理事が「米金融当局は今月から利下げを開始し、今後数カ月にわたって複数回利下げすべきだ」との考えを示し、同日の米長期金利が低下した流れが東京市場に波及した。ただ、この日は財務省による３０年債入札が予定されており、債券先物は午前９時５０分すぎに１３７円５８銭をつけたあとは上げ一服となった。



午前１１時の先物９月限の終値は、前日比２３銭高の１３７円５２銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは一時、前日に比べて０．０３０％低い１．６１０％をつけた。



出所：MINKABU PRESS