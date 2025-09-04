FWÝ¯Àî¥½¥í¥â¥ó¤Î±¿Å¾¤¹¤ëÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤È¼«Å¾¼Ö¤¬ÀÜ¿¨¡Ä²£ÉÍFC¡Ö¸òÄÌ°ÂÁ´¤òÅ°Äì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡²£ÉÍFC¤Ï4Æü¡¢FWÝ¯Àî¥½¥í¥â¥ó¤Î±¿Å¾¤¹¤ëÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤È¼«Å¾¼Ö¤¬ÀÜ¿¨¤¹¤ë»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï8·î30Æü¤Î11»þ20Ê¬º¢¤Ç¡¢¾ì½ê¤Ï²£ÉÍ»ÔÊÝÅÚ¥±Ã«¶è¡£¡ÖÁ°¸þ¤Ãó¼Ö¤¬É¬¿Ü¤Î·î¶ËÃó¼Ö¾ì¤«¤é¸åÂà¤Ç½Ð¸Ë¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢ÊâÆ»¤òÁö¹Ô¤¹¤ë¼«Å¾¼Ö¤Ëµ¤ÉÕ¤¼Ö¤òÄä¼Ö¤µ¤»¤ë¤¬¡¢ÊâÆ»¤Ë¸åÉô¤¬¤Ï¤ß½Ð¤ë¡£Áê¼êÊý¤â¼Ö¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¤³¤È¤¬ÃÙ¤ì²óÈò¤·¤¤ì¤º¡¢¾èÍÑ¼Ö¸åÉô¤È¼«Å¾¼Ö¤Îº¸¥Ï¥ó¥É¥ë¤¬ÀÜ¿¨¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·Ù»¡¤Ø¤Î»ö¸Î¤ÎÆÏ¤±½Ð¤ä¸½¾ì¸¡¾Ú¤Ê¤É¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë´°Î»¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï¡Öº£²ó¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤ªÁê¼ê¤ÎÊý¤È¤´²ÈÂ²¤Ë¤ÏÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª³Ý¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¡¢¡ÖºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±Áª¼ê¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤ÎÃí°Õ´µ¯¤ò¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸òÄÌ°ÂÁ´¤òÅ°Äì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
