¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼?¡×¡Ö¿·¥°¥ë¡¼¥×¤«¤È¡×¼¯Åç¥¤¥±¥á¥ó3Áª¼ê¤¬ÉáÃÊ¸«¤é¤ì¤Ê¤¤»Ñ¤Ç»¨»ï¤ËÅÐ¾ì
¡¡¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ï3Æü¡¢º£·î22ÆüÈ¯Çä¤Î»¨»ï¡ØSODA 2025Ç¯11·î¹æ¡Ù¤Ç¼¯ÅçÆÃ½¸¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥ºÆÃ½¸ SODA¸·Áª!¿ä¤¹¡È¤·¤«¡É¤Ê¤¤3Áª¼ê¡×¤ÈÂê¤·¡¢MFçÕ¶¶Í¤¡¢DF¹Â¸ý½¤Ê¿¡¢DFÄÅµ×°æ²ÂÍ´¤¬»ïÌÌ¤ËÅÐ¾ì¡£SODAÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÇÉáÃÊ¸«¤é¤ì¤Ê¤¤°áÁõ»Ñ¤Ê¤É¤ò»£±Æ¤·¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò´Þ¤à·×8¥Ú¡¼¥¸¤ÎÆÃ½¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢´ë²è¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ¾¦ÉÊ¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¸ø¼°X(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼/@atlrs_official)¤Ç¤Ï3Áª¼ê¤Î°áÁõ»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¡Ö¥¤¥±¥á¥óÂ·¤¤¡×¡Ö·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¹¤«?(¾Ð)¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¿·¥°¥ë¡¼¥×¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤è¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åÅ·ºÍ¤À¤·¿À´ë²è¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¡Ö3¿Í¤È¤â¿Íµ¤¤Ç¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£
