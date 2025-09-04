満足感たっぷり！「じっくりコトコト」シリーズのカップスープの新商品が発売
ランチタイム、スープだけでお腹が満たされたらもっとラクできますよね
忙しい毎日のなか、小腹が空いたときやランチタイムに、何を食べていますか？
さっと済ませたいけれど、温かくてしっかりお腹を満たせるものがいい。でも、スープにおにぎりやパンを組み合わせるのは、ちょっと面倒…。そんな願いを叶えてくれるのが「じっくりコトコト」シリーズのカップスープです！
先日、ポッカサッポロフード＆ビバレッジの新商品発表会に参加し、ランチタイムの主役にぴったりな、「じっくりコトコト」カップスープの新商品を2種類体験してきました！
「じっくりコトコト」といえば、大人が満足できる本格的な味わいと具材にこだわって開発されたシリーズ。
なかでもカップスープは、お湯を注いで1分で濃厚なスープが楽しめるので、家事や仕事の合間に手軽においしくいただけるのがうれしいですよね。日ごろから重宝しています！
■「じっくりコトコト」の超盛シリーズに新フレーバーが登場
まず試食したのは、「じっくりコトコトこんがりパン 超盛」シリーズの新フレーバー「じっくりコトコト こんがりパン 超盛 燻製香じゃがいもポタージュカップ」です。
昨年発売された「じっくりコトコトこんがりパン 超盛」は、これまでのシリーズの2倍の量のパンが入っているのが特徴で、これひとつで主食になるほどの食べごたえがあります。
フタを開けると、こんがり焼かれたパンが目に飛び込んできます。スプーンですくうと、とろっとしたパンがどんどん湧き出てくるような「超盛」ぶりに驚かされます。
試食した方からは、「パンが本当にたっぷりで、お腹が満たされる」という声が多く聞かれました。
じゃがいもポタージュは、燻製の香りが食欲をそそるなめらかな口当たりで、体が温まります。さらに、アクセントの黒コショウが、最後まで飽きさせないおいしさを生み出しています。
パンがアツアツを保ってくれるので、忙しいランチタイムでも最後まで温かいまま楽しめるのも助かります。
もともと具だくさんですが、パンを追加するとより「食事感」がアップしそうですね。
■まるでビストロの味！「じっくりコトコト」のデミグラススープで贅沢ランチ
次に試食したのは、同社オリジナル具材のパイを使用した「じっくりコトコト BISTRO仕立て デミグラススープカップ」です。
一口飲んで驚いたのは、まるでレストランで食べるような本格的なデミグラスソースの風味。長時間煮込んだかのような、トマトの旨みが溶け出した濃厚なスープに仕上げられています。
試食した方からは「お店の味みたい！」「一口ごとに満足感と贅沢感が味わえる」といった驚きの声が聞かれました。
スープとの相性を考え抜いて作られたパイも魅力です。何層にも重ねて焼き上げられたパイは、食べごたえがあり、満足感をさらに高めてくれます。
「ご飯を入れてリゾット風にしてもおいしそう」という声もあり、お好みの食材を加えてアレンジするのも楽しそうです。
さらにうれしいのは、こんなに食べ応えがあるのに「燻製香じゃがいもポタージュカップ」は150kcal、「BISTRO仕立て デミグラススープカップ」は130kcalとカロリーが控えめなこと。夜、ちょっと小腹を満たしたくなった、なんてときにも、このカロリーなら安心ですね！
手軽に、そしてしっかりお腹を満たしてくれるカップスープは、忙しい私たちの強い味方になってくれそう。ぜひ皆さんも、新しい「じっくりコトコト」の味を試してみてくださいね。
文＝レタスクラブWEB編集部Y