森崎ウィン＆向井康二、映画『（LOVE SONG）』よりタイで撮影中のメイキング写真解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

森崎ウィンと向井康二（Snow Man）がW主演を務める映画『（LOVE SONG）』（10月31日公開）より、タイで撮影中のふたりのメイキング写真が解禁された。

■森崎ウィンと向井康二はタイ流の撮影方法にとまどいながらも柔軟に対応

映画『（LOVE SONG）』の監督・脚本を務めるのは、世界的なBLブームの火付け役となったドラマ『2gether』を手掛けたチャンプ・ウィーラチット・トンジラー。本作で日本映画デビューを飾る。本作は、世界中に多くのファンを持つ監督が、日本とタイ、それぞれの文化の違いを学びながら、心を込めて丁寧に作り上げ、異国の地で再会したふたりが次第に心を通わせていく過程を温かな視点で描き出す、日本とタイを代表するスタッフ＆キャストが集結した日タイ共同制作作品だ。

今回、タイで撮影中の森崎ウィンと向井康二のメイキング写真が解禁。日本の他に、タイで3週間に及ぶ撮影を敢行した本作。日本とタイでは撮影スタイルがまったく異なる。南国特有のスコールによって撮影の変更も余儀なくされるが、チャンプ監督をはじめ、タイの撮影スタイルはとてもフレキシブル。タイには時間を細かく区切った香盤表（撮影スケジュール表）が存在しない。また、チャンプ監督は本番前のテストを行わず、俳優の自然な演技をそのまま収めるスタイルを取っている。そんなカルチャーの違いにとまどう森崎と向井だったが、そこは数々の経験を積んできたふたりだけあって、柔軟に対応していた。

■森崎ウィンと向井康二は作品への自信をのぞかせる

森崎は「監督をはじめ、タイのチームは楽しそうに撮影を進めていて印象的でした。日本のチームとの文化や言葉の壁もありましたが、お互い譲らずに乗り越えて一つになれた瞬間が何度もあり、それが良いシーンとして映画に刻まれていると思います」と、当初の不安が最終的には自信に繋がる撮影現場だったことを吐露。

向井も「監督は日本が大好きで、撮影中もモニターを見ながらニヤニヤしている愛情あふれる方でした。撮影スタイルの違いに最初は戸惑いましたが、結果的に素晴らしい画が撮れたと感じています」と、森崎同様、当初のとまどいも作品の出来への確信を見せるまでになった心情の変化を語った。

メイキング写真も、多くのタイ人スタッフに囲まれながら笑顔を見せるふたりや、チャンプ監督と真剣に演出を練るふたりが切り取られている。

異国の地で描かれる両片想いのふたりの初恋。相手を想いながらもすれ違ってしまう姿に胸を打つ、文化や言語の壁を越えて紡がれる“切なさ”と“トキメキ”が溢れるピュアラブストーリー映画『（LOVE SONG）』の今後の展開に、引き続き注目しよう。

■映画情報

『（LOVE SONG）』

10月31日（金）全国ロードショー

出演：森崎ウィン 向井康二（Snow Man）

ミーン・ピーラウィット・アッタチットサターポーン 藤原大祐 齊藤京子

ファースト・チャローンラット・ノープサムローン ミュージック・プレーワー・スタムポン 逢見亮太

夏目透羽 水橋研二 宮本裕子 ／ 筒井真理子 ／ 及川光博

監督・脚本：チャンプ・ウィーラチット・トンジラー

脚本：吉野主 阿久根知昭

主題歌：Omoinotake「Gravity」

制作幹事・配給：KADOKAWA

(C)2025『（LOVE SONG）』製作委員会

■関連リンク

映画『（LOVE SONG）』作品サイト

movie-lovesong.jp

■【画像】映画『（LOVE SONG）』メイキング写真

■映画『（LOVE SONG）』ポスタービジュアル