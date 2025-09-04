東京スカパラダイスオーケストラの公式SNSにて、メンバーと稲葉浩志（B’z）の集合ショットが公開された。

【画像】稲葉浩志＆スカパラのMVオフショット／『ラブシャ』にサプライズ登場した稲葉浩志／【動画】東京スカパラダイスオーケストラ「Action (VS. 稲葉浩志)」MV

「戦うように一緒に音楽を作っていく。」というコンセプトを掲げ、東京スカパラダイスオーケストラがゲストアーティストとコラボする “VS.シリーズ”（ヴァーサス・シリーズ）第4弾に稲葉浩志が参加。9月3日に「Action (VS. 稲葉浩志)」がリリース、あわせてMVも公開された。

■大きく口を開けてサムズアップした稲葉浩志を笑顔で囲む東京スカパラダイスオーケストラ

今回公開されたのはMVのオフショットだ。楽器や照明を背景に、グリーンのシャツにシルバースーツを着た稲葉が大きく口を開けてサムズアップ。そんな稲葉を東京スカパラダイスオーケストラのメンバーが笑顔で囲んでいる。

豪華ショットに、SNSでは「カッコ良すぎて泣ける」「イケ散らかしてる」「ただただ最高」「ダンディーなおじさまに囲まれた稲葉さん新鮮」「鳥肌」「大人の色気爆発」といった声の他、MVの感想も続々と届いている。

■『SWEET LOVE SHOWER 2025』で東京スカパラダイスオーケストラのステージにサプライズ登場した稲葉浩志

なお、8月31日に山梨・山中湖交流プラザ きららで開催された音楽フェス『SWEET LOVE SHOWER 2025』にて、東京スカパラダイスオーケストラのステージに稲葉がシークレットゲストとして登場。大きな話題となり、同楽曲はリリース前から注目を集めていた。

■東京スカパラダイスオーケストラ「Action (VS. 稲葉浩志)」MV