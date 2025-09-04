日経平均4日前引け＝反発、517円高の4万2456円 日経平均4日前引け＝反発、517円高の4万2456円

4日前引けの日経平均株価は反発。前日比517.27円（1.23％）高の4万2456.16円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1119、値下がりは433、変わらずは64と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を111.42円押し上げ。次いでアドテスト <6857>が110.75円、ファストリ <9983>が92.38円、フジクラ <5803>が28.70円、ＴＤＫ <6762>が24.56円と続いた。



マイナス寄与度は30.69円の押し下げでニデック <6594>がトップ。以下、信越化 <4063>が5.57円、良品計画 <7453>が3.78円、コナミＧ <9766>が3.71円、キーエンス <6861>が3.11円と並んだ。



業種別では33業種中32業種が上昇し、下落はゴム製品の1業種のみ。値上がり率1位は非鉄金属で、以下、鉄鋼、保険、銀行、建設、電気・ガスと続いた。



