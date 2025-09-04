4日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数773、値下がり銘柄数544と、値上がりが優勢だった。



個別ではショーケース<3909>がストップ高。ウェルディッシュ<2901>、イトーヨーギョー<5287>、水道機工<6403>は一時ストップ高と値を飛ばした。ホーブ<1382>、太洋基礎工業<1758>、大盛工業<1844>、イチケン<1847>、富士ピー・エス<1848>など71銘柄は年初来高値を更新。ファインシンター<5994>、ラピーヌ<8143>、イワブチ<5983>、日本鋳鉄管<5612>、誠建設工業<8995>は値上がり率上位に買われた。



一方、ハーモニック・ドライブ・システムズ<6324>が年初来安値を更新。メタプラネット<3350>、ファンドクリエーショングループ<3266>、スターシーズ<3083>、イクヨ<7273>、京都きもの友禅ホールディングス<7615>は値下がり率上位に売られた。



