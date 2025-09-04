ETF売買動向＝4日前引け、ＷＴ金、Ｏｎｅ高配当が新高値 ETF売買動向＝4日前引け、ＷＴ金、Ｏｎｅ高配当が新高値

4日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比29.6％増の1517億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同33.1％増の1200億円だった。



個別ではＯｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 <1494> 、ｉシェアーズ Ｓ＆Ｐ ５００ トップ ２０ <313A> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ５００ スコアリング <2635> 、高配当成長 日本株（ネットリターン）ＥＴＮ <345A> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 金上場投資信託 <1672> など10銘柄が新高値。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 国内債券・ＮＯＭＵＲＡ <2510> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳＦＴＳＥ世界国債 <2512> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 原油ブル <2038> は4.11％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 中国科創板 ５０（ＳＴＡＲ５０） <2628> は4.00％安、グローバルＸ チャイナテック・トップ１０ ＥＴＦ <404A> は3.29％安、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> は3.02％安と大幅に下落。



日経平均株価が517円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金648億7800万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金567億3700万円を大幅に上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が145億7600万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が101億6600万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が78億6700万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が68億7600万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が55億7800万円の売買代金となった。



株探ニュース

