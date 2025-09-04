4日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数290、値下がり銘柄数271と、売り買いが拮抗した。



個別ではイメージ情報開発<3803>、ジィ・シィ企画<4073>が一時ストップ高と値を飛ばした。Ｄ＆Ｍカンパニー<189A>、日本ファルコム<3723>、ココナラ<4176>、窪田製薬ホールディングス<4596>、日本動物高度医療センター<6039>など10銘柄は年初来高値を更新。リファインバースグループ<7375>、技術承継機構<319A>、ＧＶＡ ＴＥＣＨ<298A>、ココルポート<9346>、ＦＲＯＮＴＥＯ<2158>は値上がり率上位に買われた。



一方、Ｃｈｏｒｄｉａ Ｔｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓ<190A>、フラー<387A>、グラッドキューブ<9561>が年初来安値を更新。アルファクス・フード・システム<3814>、データセクション<3905>、ジェリービーンズグループ<3070>、ＴＯＲＩＣＯ<7138>、コンヴァノ<6574>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

