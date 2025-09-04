　4日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 64878　　　34.3　　　 30870
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 14576　　　-4.4　　　　8749
３. <1360> 日経ベア２　　　 10166　　　21.3　　　 214.7
４. <1579> 日経ブル２　　　　7867　　 118.0　　　 332.2
５. <1321> 野村日経平均　　　6876　　 128.3　　　 43770
６. <1458> 楽天Ｗブル　　　　5578　　　24.8　　　 36580
７. <1540> 純金信託　　　　　4010　　 -29.0　　　 15870
８. <1320> ｉＦ日経年１　　　3335　　 289.1　　　 43620
９. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2244　　 -19.5　　　　 353
10. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　2011　　 457.1　　　　1954
11. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1617　　 103.4　　　2048.5
12. <1568> ＴＰＸブル　　　　1612　　 145.0　　　 576.8
13. <1306> 野村東証指数　　　1492　　　29.2　　　3193.0
14. <2564> ＧＸ高配日株　　　1200　　　34.1　　　　3149
15. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1061　　　40.0　　　 47460
16. <1545> 野村ナスＨ無　　　1017　　 631.7　　　 35030
17. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 870　　　57.6　　　 689.5
18. <1329> ｉＳ日経　　　　　 854　　 102.4　　　　4385
19. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 807　　　 7.2　　　　2125
20. <2036> 金先物Ｗブル　　　 797　　 -18.0　　　110550
21. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 717　　　58.6　　　　1085
22. <1542> 純銀信託　　　　　 596　　 -16.3　　　 17855
23. <1330> 上場日経平均　　　 530　　　-8.9　　　 43820
24. <1328> 野村金連動　　　　 527　　 -25.4　　　 12615
25. <1476> ｉＳＪリート　　　 483　　 -19.1　　　　1965
26. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 479　　 -25.9　　　　 220
27. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 468　　　83.5　　　3227.0
28. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 453　　 -34.6　　　 48330
29. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 447　　 131.6　　　 52690
30. <1597> ＭＸＪリート　　　 437　　　41.0　　　1974.5
31. <1655> ｉＳ米国株　　　　 410　　 -54.1　　　 688.2
32. <1358> 上場日経２倍　　　 404　　 113.8　　　 58190
33. <1345> 上場リート隔　　　 395　　　44.2　　　1941.0
34. <1489> 日経高配５０　　　 378　　　-3.3　　　　2558
35. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 360　　　20.4　　　 27495
36. <314A> ｉＳゴールド　　　 336　　 -17.8　　　 249.2
37. <1356> ＴＰＸベア２　　　 331　　 108.2　　　 220.4
38. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 326　　　50.2　　　　3018
39. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 293　　 184.5　　　 314.5
40. <1541> 純プラ信託　　　　 290　　 -15.9　　　　6196
41. <1615> 野村東証銀行　　　 285　　　 9.2　　　 443.9
42. <2510> 野村国内債券　　　 277　　5440.0　　　 857.0
43. <1346> ＭＸ２２５　　　　 276　　　-3.2　　　 43820
44. <2516> 東証グロース　　　 275　　　83.3　　　 594.8
45. <404A> ＧＸ中テ１０　　　 268　　　62.4　　　　1057
46. <1398> ＳＭＤリート　　　 267　　 -17.8　　　1969.0
47. <1550> ＭＸ海外株式　　　 248　　1553.3　　　　6452
48. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 246　　 -10.5　　　 12490
49. <1580> 日経ベア　　　　　 240　　　 5.7　　　1343.5
50. <1308> 上場東証指数　　　 227　　　15.2　　　　3157
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース