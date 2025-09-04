ETF売買代金ランキング＝4日前引け
4日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 64878 34.3 30870
２. <1357> 日経Ｄインバ 14576 -4.4 8749
３. <1360> 日経ベア２ 10166 21.3 214.7
４. <1579> 日経ブル２ 7867 118.0 332.2
５. <1321> 野村日経平均 6876 128.3 43770
６. <1458> 楽天Ｗブル 5578 24.8 36580
７. <1540> 純金信託 4010 -29.0 15870
８. <1320> ｉＦ日経年１ 3335 289.1 43620
９. <1459> 楽天Ｗベア 2244 -19.5 353
10. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 2011 457.1 1954
11. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1617 103.4 2048.5
12. <1568> ＴＰＸブル 1612 145.0 576.8
13. <1306> 野村東証指数 1492 29.2 3193.0
14. <2564> ＧＸ高配日株 1200 34.1 3149
15. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1061 40.0 47460
16. <1545> 野村ナスＨ無 1017 631.7 35030
17. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 870 57.6 689.5
18. <1329> ｉＳ日経 854 102.4 4385
19. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 807 7.2 2125
20. <2036> 金先物Ｗブル 797 -18.0 110550
21. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 717 58.6 1085
22. <1542> 純銀信託 596 -16.3 17855
23. <1330> 上場日経平均 530 -8.9 43820
24. <1328> 野村金連動 527 -25.4 12615
25. <1476> ｉＳＪリート 483 -19.1 1965
26. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 479 -25.9 220
27. <1305> ｉＦＴＰ年１ 468 83.5 3227.0
28. <1326> ＳＰＤＲ 453 -34.6 48330
29. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 447 131.6 52690
30. <1597> ＭＸＪリート 437 41.0 1974.5
31. <1655> ｉＳ米国株 410 -54.1 688.2
32. <1358> 上場日経２倍 404 113.8 58190
33. <1345> 上場リート隔 395 44.2 1941.0
34. <1489> 日経高配５０ 378 -3.3 2558
35. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 360 20.4 27495
36. <314A> ｉＳゴールド 336 -17.8 249.2
37. <1356> ＴＰＸベア２ 331 108.2 220.4
38. <1671> ＷＴＩ原油 326 50.2 3018
39. <1475> ｉＳＴＰＸ 293 184.5 314.5
40. <1541> 純プラ信託 290 -15.9 6196
41. <1615> 野村東証銀行 285 9.2 443.9
42. <2510> 野村国内債券 277 5440.0 857.0
43. <1346> ＭＸ２２５ 276 -3.2 43820
44. <2516> 東証グロース 275 83.3 594.8
45. <404A> ＧＸ中テ１０ 268 62.4 1057
46. <1398> ＳＭＤリート 267 -17.8 1969.0
47. <1550> ＭＸ海外株式 248 1553.3 6452
48. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 246 -10.5 12490
49. <1580> 日経ベア 240 5.7 1343.5
50. <1308> 上場東証指数 227 15.2 3157
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
株探ニュース