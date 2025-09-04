水谷隼、投資で爆損！ケタ違いの損切り 画像投稿で嘆き「株もFXもスランプ」
投資にハマる、東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が3日、自身のXを更新。投資が絶不調で、ついに損切したことを報告した。
【画像】下手すぎる…ケタ違いの損切り！水谷隼の投資取引画面
最近はFXで大損しており、8月の投資について「8月は過去一損失だしたから気持ち切り替えて頑張ろ…と思って久しぶりに買ったら一瞬で下げた どうせ損切りした瞬間上がるから粘ろうかなぁ…」と、取引画像をアップしながら109万5000円の含み損が出ていることを報告。その後も別のポジションで120万円、93万円の含み損があることを画像で伝えており、嘆いていた。
そして今回は、前回の109万円の含み損について触れ、「損切り もちろんその後反転した 株もFXもスランプ」とマイナス262万4089円と書かれた画像を投稿した。
なお、水谷と言えば過去にFX取引で1000万円を超える含み益があったことを報告するなど、爆益を出していたが後日、FX取引で預託保証金不足（追証）が発生したことを報告。ケタ違いの含み損も明かして、FX取引の不調を伝えていた。
また、「GW最高」とFXでの取引画面を公開。米ドル円やユーロ円、ポンド円、豪ドル円と仕込んだものを見ることができ、総合計評価損益は「＋10,439,000」と表示。その後、「売り利確」と明かし、大きな利益を出していたが、その後、株取引で100万円以上の損が出ている画像を投稿していた。
