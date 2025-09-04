陸上の世界選手権東京大会が１３日に開幕する。

約２００の国・地域から２０００人以上の選手が参加する見通し。東京では１９９１年以来、３４年ぶりの開催となる。国立競技場を主会場とする大舞台で、熱戦の主役となりそうな日本代表を紹介する。

女子やり投げ 北口榛花（２７・ＪＡＬ）

世界の舞台へ臨む道のりはかつてないほど険しいが、「競技人生、こんな年もある。負けるもんかと思って練習している」と笑う。

６月１２日に世界最高峰シリーズ・ダイヤモンドリーグ（ＤＬ）第６戦でＤＬ通算１０勝目をマークしたが、その後に右肘を故障した。痛みがとれて練習を再開しても、「もう一度けがをすると（今季は競技に）戻れない」と恐怖心と闘ってきた。

復帰戦だった８月２０日のＤＬ第１３戦では、「手が空中で止まった」と振り返るほど中途半端な投げで５０メートル９３に終わった。しかし、同月２８日のＤＬファイナルでは最下位の６位ながら６０メートル７２と復調気配を示した。「大きな一歩になった。（復帰）２戦目で、普通に投げられる状態にもってこられた」。腕を振り切れたことで、明るい兆しが見えてきた。

約２か月実戦から遠ざかった期間には、課題だった下半身や体幹のトレーニングに取り組み、「腕以外のコンディションはパリ五輪よりも仕上がっている」。体全体のしなりを生み出す持ち前の柔軟性に加えて、昨季より筋力を鍛えて本番に臨む。逆境もさらなる成長への糧にしようと奮闘している。

前回のブダペスト大会と昨夏のパリ五輪を制し、「やっぱり金メダルの素晴らしさを知ってしまっている」と語る。３年連続の世界大会制覇という目標は変わらない。「しっかり投げられる状態で臨めれば、自信はある」。女王は前向きさを全く失っていない。（井上敬雄）

日本選手権優勝の上田百寧も入賞視野に

女子やり投げの今季トップリストで、北口のシーズンベスト６４メートル６３は６位にとどまる。新鋭の台頭も著しく、混戦模様を呈している。

今季世界最高はビクトリア・ハドソン（オーストリア）が６月に投げた６７メートル７６。ただし、ＤＬ第１３戦では５３メートル９２にとどまっており、やや調子を落としている可能性がある。

勢いがあるのは２１歳のアドリアナ・ビラゴシュ（セルビア）。４月に６７メートル２２をマークし、ＤＬ第１３戦で優勝、ＤＬファイナルでは２位と飛躍した。ＤＬファイナルを制したのはエリナ・ツェンゴ（ギリシャ）で、今季は何度も６４メートル台を安定して投げている。

北口以外の日本勢では、パリ五輪１０位の上田百寧（ゼンリン）への期待が高まる。日本選手権を初制覇すると、８月のアジア投てき選手権では自己ベストの６２メートル２０で優勝。世界大会での入賞が視野に入ってきた。武本紗栄（オリコ）は２大会ぶりの代表入り。