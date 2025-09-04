謝罪する県警の和田薫本部長

元交際相手によるストーカー被害を訴え、神奈川県警に相談していた女性（２０）が川崎市内で遺体となって見つかった事件で、県警は４日、女性への一連の対応が不十分で不適切だったとする検証結果を発表した。女性の行方が昨年１２月に分からなくなってほどなく、川崎臨港署が元交際相手のストーカー行為を把握したにもかかわらず、切迫性を過小評価して強制捜査の機会を逃すなど失態の数々も判明。同日会見した和田薫本部長は「被害者の女性や親族からの相談などに対する不適切な対応について深くおわび申し上げます」と謝罪した。

女性は昨年６月から、元交際相手の男の被告（２８）＝死体損壊、死体遺棄、ストーカー規制法違反、殺人の罪で起訴＝による暴力行為やストーカー行為などについて繰り返し被害を訴えていた。県警は捜査したものの、事件化や同規制法に基づく警告などの措置には至らず、女性は同１２月２０日に行方不明となった。県警は今年４月３０日に同規制法違反容疑で同被告の自宅を家宅捜索し、翌５月１日に押収したバッグから女性の遺体が見つかった。

検証結果では、昨年９月〜同１１月にかけて同被告による暴行やつきまといについて通報を受け、一部について口頭指導したが、同規制法に基づく警告や禁止命令などの措置を取らなかった上、事件化せずに捜査を終了していたと説明。本部の人身安全対策課に相談することなく、署の判断で対応を終えたことを「拙速」と断じた。

その上で「いったん収束・解決したという先入観が形成された」とし、同１２月に女性がストーカー被害を繰り返し訴えた際の対応の甘さにつながったと強調。「担当した警察官全員が危険性・切迫性を過小評価し、人身安全関連事案として認知することすらできず、速報や記録化などの基本的な対処を欠いた結果、組織的な初動対応が取れなかった」と認定した。

女性が行方不明となり、遺体が発見されるまで約５カ月を要したが、検証結果からは早期に発見できた可能性が浮かび上がった。

女性が行方不明となって６日後。任意聴取で同被告がストーカー行為を認めたにもかかわらず、署は本部に報告せず、強制捜査を見据えた捜査を開始する機会を逃していた。さらに、今年４月３０日に強制捜査に踏み切るまで、女性の親族から再三にわたり情報提供や要望を受けながらも、対応した署は切迫性の認識が甘く、検証結果では「ストーカー規制法違反などの捜査にかかわる知識・理解不足」「捜査を開始する態勢に切り替える機会を逸し続けた」と批判した。

県警全体の問題として、生活安全部門と刑事部門の連携不足や担当者の役割に関する自覚・理解不足、署長らの不十分な指揮も指摘。「体制が形骸化し、本来発揮すべき機能が発揮できなかった」と結論付けた。

県警本部（横浜市中区）で会見した和田本部長は冒頭、「県警として相談を受けていた女性が殺害されるという重大な結果が発生したことを重く受け止めています」などと述べて謝罪。約１５秒間、頭を下げ続けた。女性の父親とは今月３日に面会して直接謝罪したとし、「県警察の最高責任者として責任を痛感している」と述べた。

県警は今後、ストーカー事案を含む人身安全関連事案の司令塔を担う参事官級ポストを設置し、本部の捜査１課に各署への指導を担う係を新設するなど、再発防止策を講じる方針。